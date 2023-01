Branky: 34. Svoboda (Hruška, Bukač, 42. Urban (Svoboda, Hruška), 45. Matys (Hanousek, Rákos) – 6. Šedivý (Zajíc, Marcel), 13. Sklenář (Korkiakoski), 17. Král (Koukal), 25. Koukal (Novák), 60. Síla (Sklenář). Rozhodčí: Hucl, Šudoma – Baxa, Pěkný. Vyloučení: 5:3. Využití: 0:2. Diváci: 455. Pardubice: Klouček – Bukač, Zdráhal, Chabada, Hanousek, Nedbal, Kaštánek – Kadlec, Rákos, Matys – Urban, Hruška, Svoboda – Lichtag, Kaut, Půhoný – Zeman, Machač, Kaplan.

Dynamo si podepsalo verdikt o prohře již v průběhu prvních pětadvaceti minut. Byť si tým Václava Baďoučka vypracoval šance, tak šťastnější a především produktivnější byli Kozli. Kolínští hokejisté otevřeli skóre již v šesté minutě zásluhou Šedivého a na něj navázali Sklenář a Král.

Středočeši vstoupili lépe i do druhé třetiny a navýšili skóre na rozdíl čtyř branek zásluhou Petra Koukala.

Dynamo se osmělilo v polovině hrací doby a začalo přebírat otěže. Z toho vyplynulo snížení z hokejky nové posily Tomáše Svobody – 1:4.

Za svou aktivitu byli Pardubičtí odměněni i v úvodu třetí třetiny. Z mezikruží snižoval na rozdíl dvou branek Urban a následně na dostřel Kolína se trefil Matýs.

Pardubický tlak za vyrovnáním však v závěru zastavily dvě oslabení a Kolín zvýšil na konečný výsledek 5:3 v jejich prospěch.

Jan Starý (asistent trenéra HC Dynamo Pardubice B): „Těžké hodnocení. Jsme v situaci, kdy potřebujeme vyhrávat každý zápas, ne jen s týmy okolo. Ale teď jsme měli zápas s týmem, který jsme potřebovali stoprocentně vyhrát za tři body. Nemůžeme začínat zápasy tak, jak začínáme. Už je to třetí zápas, kdy začneme hrát až za stavu 0:4, to je hrozně moc. Všichni si musíme uvědomit, že takto to prostě nejde, začátky zápasů odehrát tak, jak jsme ho odehráli dnes. Bohužel se to stalo v třetím utkání, každý hráč musí začít u svého hodnocení a k tomu také přistoupit v každém tréninku, v zápase se o tom ani nemusíme bavit. Máme ještě osmnáct kol, kdy není kam uhnout a my neuhýbáme. Je to těžké, čeká nás dvojzápas v Ostravě s Frýdkem a Porubou a potřebujeme si přivést šest bodů. Já doufám, že si to všichni uvědomí a pojedeme tam napravit toto obrovské zaváhání.“