Poslední zápas odehrál hokejový útočník MARTIN KAUT v březnu, sezonu zastavil koronavirus. Přesto bude mít na ročník i příjemnou vzpomínku – poprvé nastoupil v NHL. Za Colorado Avalanche vstřelil v devíti zápasech dva góly, na jeden přihrál.

Nyní Kaut trénuje s extraligovým týmem Pardubic. A doufá, že by v dresu Dynama mohl nastoupit. „Potřeboval bych hrát, protože sedm měsíců bez hokeje pro mě bude strašně těžkých. Doufám, že se to změní a začnu tady,“ říká dvacetiletý Kaut.

Pro NHL je prioritou dohrání sezony, pro vás už ovšem ročník v zámoří skončil. Jaké zprávy z Colorada máte?

NHL má začít od srpna. Mám vlastně odehraných devět zápasů a desátý už mi nedali kvůli smlouvě, i proto mi řekli, že tady můžu zůstat. Na druhou stranu mě to mrzí, protože když se podívám na ten tým, tak je docela silný. A myslím, že Colorado má velkou šanci vyhrát Stanley Cup. Takový je ale hokejový život, prostě jsem tady a čekám na další pokyny z Colorada.

Poslední dvě sezony, kdy působíte v zámoří, jste nastupoval v AHL. Jak to vypadá s touto soutěží?

Tam záleží hrozně na fanoušcích. Co jsem tak slyšel, tak dle prvních zpráv AHL začne nejdříve až někdy v únoru, ta se jen tak nerozjede. Zatím tady budu trénovat, Pardubice mi tu nechávají místo, tak snad to nějak dopadne.

Nemáte být přece jen připraven v záloze, kdyby se situace změnila?

Na rovinu mi řekli, že tuhle sezonu už asi hrát nebudu. Je to byznys, je rozdíl, zda budu mít po této sezoně tři roky smlouvu, nebo jen dva. Rozhodli se tak, a já to musím respektovat. Teď si jen přeji, abych tady mohl hrát, ale záleží to na Coloradu.

Jak jste se připravoval po návratu do Česka?

Poslední zápas jsem odehrál někdy 10. března. Byl jsem asi 14 dní v Americe a pak jsem letěl do Čech. Připravoval jsem se na to, že tam poletím zpátky, takže jsme s Martinem Nečasem trénovali tři měsíce spolu. Když mi zavolali, že nebudu moct hrát, tak jsem trošku omezil posilovnu. Trénoval jsem třikrát týdně, teď se vracím do módu, abych tady začal, takže se připravuji s Pardubicemi.

Je to složité období z toho pohledu, že vlastně nevíte, co bude?

Nikdy jsem si ničím takovým neprošel, má to tak hodně kluků. Vypadá to, že dost hráčů ze zámoří bude začínat tady. Co se tak bavím s ostatními, tak jsem asi jediný, kdo to má zakázané. Joe Sakic z Colorada mi ale řekl, že je rozdíl, když je hráč draftovaný z prvního kola, nebo ze šestého. Nechce, abych se zranil. Chápu to, ale musím také připomenout, že já se zranil na farmě při tréninku, když jsem narazil hlavou do mantinelu a měl jsem tři měsíce otřes mozku. Jsem mladý kluk, potřebuji hrát a zlepšovat se.

Z Pardubic jste odcházel v roce 2018. Jak hodnotíte dvě sezony, které jste za mořem strávil?

Bavil jsem se o tom teď nedávno s agentem, jak jsem rád, že jsem byl ty dva roky na farmě, protože mě to posunulo jak mentálně, tak i hokejově. V té první sezoně jsem tam byl s Pavlem Francouzem a bavil jsem se hodně s ním. Pak mi moc pomohlo, jak jsem tam byl sám. I když to byla těžká sezona a já byl prvních deset zápasů bez bodu. Říkal jsem si, že chci něco změnit, ale ten den jsem pak začal otřesem mozku, takže jsem byl tři měsíce out. To bylo těžké období, ale pomohla mi mamka, když přijela a měsíc tam se mnou byla. Pak se to všechno otočilo, ta dřina se mi vrátila. Začalo se mi dařit na farmě, pak mě povolali nahoru, já si zahrál v NHL i proti Nečimu (Martin Nečas), takže super. Chci v tom pokračovat, ale už ne na farmě.

Co tedy znamená devítka startů v NHL?

Pro mě to byla obrovská zkušenost do budoucna a já jsem hrozně rád, že se mi to povedlo, protože už jsem si tím splnil svůj dětský sen. Doufám, že budu v NHL ještě pár let hrát, ale teď se soustředím na to, abych měl pro případný začátek tady dobře nastavenou hlavu a nic jsem nepodcenil.

Váš bratr Tomáš, který působil taky v Pardubicích, se stěhuje z Kladna do Prostějova. Jste spolu nyní v kontaktu?

Trénoval se mnou a s Nečim. Rád by zůstal na Kladně, ale některé věci se mu tam nelíbily a chtěl proto něco změnit. Má na to věk, hokejem se chce bavit. Myslím, že to nebude mít v Prostějově špatné. Četl jsem, že říkal Jarda Jágr, že tam jde kvůli panu Lubinovi, ale oni se s bráchou nikdy neviděli. Mrzí mě kvůli bráchovi, že jsem to četl, ale je to jeho věc. Věřím, že brácha bude mít v Prostějově dobrou sezonu. Hlavně, ať je šťastný a baví ho to.

Právě bratr vám hodně pomáhal, když jste přicházel do mládeže Pardubic, že?

Když jsem přišel v patnácti letech do Pardubic, tak jsem vůbec nechtěl trénovat a byl jsem línej. Tady v Pardubicích mi ale otevřeli oči. I brácha mi tehdy hodně pomohl, že jsem s ním tady mohl bydlet. Trošku mě sekýroval (usmívá se). Pochopil jsem, že bez dřiny to prostě nejde a jen talent nestačí. V Americe to platí ještě asi tak čtyřnásob.