Pardubický hokejový klub před letošní sezonou hlásil do světa, že se chce více začlenit do společnosti a být více transparentní. Nutno podotknout, že to byla pro fanoušky i žurnalisty dobrá zpráva. Už by si nemuseli nic domýšlet. Tou špatnou je fakt, že to vedení Dynama vydrželo jen čtyři měsíce. Ano, skupinka hráčů vysbírala nepořádek kolem řeky Labe, uspořádal se večer na počest složek Integrovaného záchranného systému. Tedy pozitivní věci.

Při první negativní události ale lidé z klubu strčili hlavu do písku. Jako v případě kokainové aféry Čáslava. Kdo se nepodíval na klubový web, nezjistil, že v Pardubicích náhle skončil Jakub Nakládal. Vysvětlení? Nula. Proč taky, vždyť to byl jen kapitán aspiranta na extraligový titul. Veřejnost se pouze dozvěděla, že smlouvu ukončil z osobních důvodů. To je velice široký pojem a návod k různým spekulacím. V těch jsou Češi mistry světa, což management Dynama podceňuje. Podceňuje také média. Respektive si myslí, že jim zacpe ústa strohým prohlášením.

Špatné časy jsou už za námi. Nastartovalo se něco nového

Pardubickému hokeji vládnou tvrdé ruce a běda tomu, kdo se chce pod ně podívat. Ale i novináři mají tvrdé šéfy. Po svých podřízených také vyžadují výsledky. A také vítězné. Při podobných kauzách reagují asi takto: Mě to nezajímá, jak si informace seženete, ale něco o tom napište! Pak existují dvě skupinky novinářů. Obě vaří z vody. První natahuje článek, jak se dá. Obecným pindáním o tom, jak Nakládal přišel vyhrát do Pardubic titul, kde všude hrál a co kdy řekl. No a ta druhá, která má obrazně řečeno nůž na krku, se pídí dál. Každý novinář má svůj zdroj, ovšem když je i se svými „íčky“ na štíru, nepohrdne možností projet si sociální sítě. A tam se dozví, že se Nakládal fyzicky střetl s někým z vedení klubu. Jiní za tím vidí tragédii v rodině.

Šok! Kapitán Nakládal před derby nečekaně skončil v pardubickém Dynamu

Divím se, že klub zarytě mlčí a jeho představitelé si nechají nadávat. Navíc, stejně už všichni vědí, co se za dveřmi šatny odehrálo. Přitom by stačilo vydat: Jakub Nakládal měl konflikt s tím a tím, tečka. Držení bobříka mlčení při každém nepříjemném dotazu nebo podobné kauze je krokem zpět.

HC Dynamo Pardubice, které se všude ohání heslem: Dynamo je Víc než hokej, se těmito praktikami nikdy se společností nepropojí. Jejich slogan bledne a mění se na Dynamo je Míň než hokej…