Politika by se do sportu míchat neměla. Stará otřepaná fráze, která se snad nikdy nezakládala na pravdě. Sport s politikou šly ruku v ruce v době tvrdého komunismu i v období porevoluční.

Poslední roky se nejvíc řeší ruští či běloruští sportovci, kteří jsou ve valné většině součástí státní propagandy. Jinak tomu není ani v samotných soutěžích. Jako ideální příklad se dá považovat hokejová KHL, která proruskými a s tím spojenými protiukrajinskými či proválečnými názory naplněná až po okraj…

I před letošním mistrovstvím světa v hokeji, které se koná v Praze a Ostravě, vychází na povrch otázka, zda by se hráči z tého dříve prestižní a uznávané soutěže měli účastnit hokejového šampionátu.

V Česku je tahle situace zdá se vyřešená, ale na takovém Slovensku tápou, zda si své krajany z KHL na šampionát stáhnout.

Na tuhle problematiku jsme se proto i v Pardubicích ptali legend, jaký na to mají názor.

"Je to na každém svazu, jak si tohle rozhodne, zda ty hráče z KHL vezme na mistrovství. Pokud nad tím přemýšlím, tak kdybych neměl kvalitní hráče, asi bych se obrátil na hráče z KHL. Záleželo by ale opravdu na situaci. Myslím si, že my máme dost kvalitních hráčů na to, abychom to nemuseli řešit. Je to spíše otázka na Slováky, kteří to mají trochu jinak nastavené než u nás. Nemyslím si tedy, že by u nás měli hrát hokejisté z KHL." říká Otakar Janecký.

V rozhovoru pro Deník se o této problematice rozpovídal i Jiří Šejba.

Mají hokejisté z KHL přijet do Prahy? Česko je rozpolcené, Slováci tápou