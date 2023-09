Facka a pak dominantní výkon. Dynamo v Kladně prohrávalo, ale brzy se oklepalo a třemi trefami otočilo nepříznivý výsledek. Východočeši tak vyhráli 3:1 a navázali tak na vítězství proti Litvínovu. Nadále obléhají přední příčky Tipsport extraligy.

Válka o každý kousek ledu. Rytíři se doma snažili osedlat pardubického koně neúspěšně. | Foto: HC Rytíři Kladno

Pardubice vstoupily do utkání opět aktivně a chtěly tak navázat na svůj výkon proti Litvínovu. Kladno však zdárně odolávalo a dokázalo také zahrozit. Zřejmě největší šanci si v prvních dvaceti minutách vytvořil hrdina utkání s Litvínovem, Lukáš Radil. Ten vystřelil nadějně, ale Brízgala jeho dělovku lapil. Na druhé straně se mohlo měnit skóre po šanci Klepiše, ale ani nadvakrát neuspěl proti připravenému Willovi.

Druhou část otevřel nadějnou příležitostí aktivní Klepiš, ale jeho střelu si pardubický strážce svatyně pohlídal a nedovolil mu skórovat. Co Rytířům nevyšlo napoprvé se jim povedlo o pár minut později. Již zmíněný Jakub Klepiš vyslal tradičně svoji dělovku na Romana Willa, který sice napoprvé střelu vyrazil, ale na dorážku Martina Procházky již nedosáhl a domácí hokejisté tak šli do těsného vedení. Dynamo to ale nechtělo takhle nechat dlouho, což se také potvrdilo. Nebude asi překvapením po prvním zápase, že se opět prosadila druhá pardubická formace. Vyrovnávajícím se stal Tomáš Zohorna, který šikovně tečoval střelu Čerešňáka. V samotném závěru druhého dějství se Dynamu podařilo otočit skóre. Hrdinou hostů byl Patrik Poulíček, který zasáhl do střely Tomáše Dvořáka a poslal puk do kladenské brány.

Pardubice ve třetí části chtěly navázat tam, kde skončily v té druhé. Hosté byli několikrát blízko k navýšení skóre, ale Brízgala držel naději pro své spoluhráče. Na druhé straně mohl srovnat Melka, ale v samostatném úniku netrefil bránu. Dynamo si pojistilo vítězství v samotném závěru, kdy do prázdné uklízel puk Tomáš Hyka - 3:1.

Rytíři Kladno - HC Dynamo Pardubice 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 32. M. Procházka (Klepiš) – 36. Zohorna (Čerešňák, D. Musil), 40. Poulíček (Čerešňák, Říčka), 59. Hyka (R. Kousal, Sedlák). Rozhodčí: Ondráček, Jaroš – Špůr, Šimánek. Diváci: 3432. Vyloučení: 5:3. Využití: 0:0. HC Dynamo Pardubice: Will (Klouček) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Hrádek – Cienciala, Sedlák (C), Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Říčka, Poulíček (A), Paulovič – Mandát, Rákos, Vondráček – Urban. Rytíři Kladno: Brízgala (Bow) – Dotchin (A), Hejda, Ticháček, Martenet, Slováček, Veber, Klikorka – Sideroff, Plekanec (C), Tralmaks – M. Procházka, Klepiš, Jarůšek – Bláha, Pytlík, Melka – Beran, Babka, Strnad (A).