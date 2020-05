„Právě zkušenosti z utkání jsou pro gólmana nejlepší. Sezonu můžu celkově hodnotit jenom pozitivně. S týmem jsme měli jasný cíl, kterým byl postup do extraligy. To se povedlo, i když jsme si chtěli samozřejmě zahrát i play off,“ říká dvaadvacetiletý brankář. Odchovanec Pardubic vyhlíží novou extraligovou sezonu. A znovu doma. Letní přípravu zahájil opět v týmu Dynama.

Jak jste reagoval před rokem, když jste se dozvěděl, že v Českých Budějovicích strávíte celý rok?

Domluvili se trenéři, tenkrát nás vedl pan Lubina, i vedení, že bych měl dostat větší zápasové vytížení. Bral jsem to pozitivně, změnil jsem prostředí.

Bylo to zase něco jiného než jen dojíždět do Litoměřic nebo Přerova…

Myslím, že mi ten rok pomohl. Poznal jsem jiné trenéry a spoluhráče, navíc jsem tam bydlel sám. Byla to dobrá zkušenost, ale i obrovský skok. Tady jsme většinou prohrávali, v Budějovicích zase vyhrávali. Užíval jsem si to. Jsem rád, že jsme cíl v podobě extraligy splnili.

Při pohledu na tabulku se zdá, že muselo jít o pohodovou sezonu. Měl jste někdy ten pocit i přímo na ledě?

Pohoda, to nevím… Je pravda, že když hráči dají tři nebo čtyři góly, tak se gólmanovi pak chytá lépe. Ale tak pohodová sezona to nebyla. Říkal jsem už, že pan Prospal po nás šlapal, i když jsme vyhráli 6:1. Pořád jsme měli videoporady a přípravy. Stále nám opakoval, že náš cíl je v play off, na které musíme být připravení. To jsme už bohužel neodehráli. Jednoduché to rozhodně nebylo, v základní části jsme museli dokazovat roli favorita. Většina klubů k nám jela s tím, že nemá co ztratit.

Řekl o Kloučkovi



Matouš Venkrbec, útočník ČEZ Motor České Budějovice: „Vyspělý kluk i brankář, který má vše před sebou. Mnohdy nás neuvěřitelně podržel. Naši brankáři to často neměli jednoduché, protiútoků byla spousta.“

Zmiňujete Václava Prospala, který má jako hráč přes tisícovku odehraných zápasů v NHL. Jak jste ho vnímal jako trenéra?

Je hodně impulzivní, což potvrzuje, že má hokej v lásce. Dá se říct, že ho žere. Taky je znát, že nerad prohrává, což asi nikdo. Jsem rád, že mi důvěřoval, aspoň tak jsem to cítil.

Prožil jste tedy z mnoha pohledů zajímavou sezonu. Jaký brankář se teď vrátil do Pardubic?

Asi jsem sebevědomější, víc si věřím. Když člověk vyhrává, tak to sebevědomí roste. I tady v Pardubicích už jsem si něčím prošel, to byla třeba baráž. V Budějovicích to bylo zase o něčem jiném, slyšel jsem názory jiných trenérů. Doufám, že tady na to navážu. Hlavní je, aby vyhrával tým.

O vrchol sezony v podobě play off jste kvůli pandemii přišel. Kdy jste se dozvěděl, že Motor postoupí?

Měli jsme soustředění ve Frymburku, kde jsme se měli připravovat na další část sezony. Už se objevily nějaké náznaky, ale moc jsme s tím nepočítali. Pak po jednom tréninku přišli pánové z vedení s tím, že jen čekají na oficiální vyjádření. Za chvilku nám sdělili, že jdeme do extraligy. Bylo to takové zvláštní. Moc jsem si přál zažít pocit vítězství přímo na ledě, to bych si chtěl někdy užít.

To by bylo samozřejmě jiné. Navíc v Českých Budějovicích, kde je o hokej zájem…

Je to podobné jako v Pardubicích. Když jde člověk po ulici, tak vidí na autech samolepky s logem Motoru. Prakticky každý zápas tam chodilo šest tisíc lidí, což bylo super. Já jsem se cítil jako doma. I zázemí jsem bral jako u extraligového týmu, neměl jsme si na co stěžovat.

Motor měl zájem, abyste zůstal i pro extraligu. Bylo jasno, že se vrátíte do Pardubic?

Vím, že o mě Budějovice stály. Řešil to agent a vedení klubů. Jsem hráčem Pardubic, proto si mě Dynamo stáhlo zpátky. Já teď chci pomoci, aby se vyhrávalo. Klub mě tady vychoval, tak mu chci stále něco vrátit.

Těšíte se hlavně na návrat do extraligy nebo vnímáte i očekávání, že by se s příchodem nového majitele měly v Pardubicích nastartovat lepší časy?

Doufám, že tomu tak bude, ale na extraligu jsem se těšil především. Říkal jsem si, že bych si ji chtěl zachytat. Tak jsem rád, že to může být doma v Pardubicích. Prostředí znám, tak ještě zlepšit výsledky. Snad to bude lepší.

V roce 2018 vás draftoval tým Nashville Predators, byl jste tam i na kempu. Jste s klubem v kontaktu?

Když jsem tam byl v létě na kempu, tak se zajímali o to, kde budu chytat. Od té doby, co mě draftovali, jsem trenérovi gólmanů posílal různá videa přes aplikaci, ke kterým mi psal poznámky. Měl jsem zpětnou vazbu, navíc tady loni za mnou byl, mohli jsme spolu i mluvit.

Nebyla letos v plánu další návštěva Ameriky?

Ještě jsem neměl zprávy, teď nevím, jestli by to šlo kvůli koronaviru vůbec uskutečnit. Zatím to nevypadá, soustředím se teď hlavně na Pardubice.