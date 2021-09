Když se v srpnu brankář Milan Klouček zranil v přípravném utkání s Libercem, čekala ho pauza. V novém ročníku extraligy se do brankoviště dostal poprvé až ve čtvrtém kole, zhruba po měsíci. V Brně neinkasoval žádný gól, přesto Dynamo prohrálo (2:3).

Brankář Pardubic Milan Klouček - ilustrační foto | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Nebyl to jednoduchý nástup. Do branky šel v 17. minutě, když Dynamo prohrávalo 0:3. „Musím být připravený za jakékoliv situace. Je jedno, jestli tam jdu v půlce zápasu nebo ve třetí minutě. Možná to bylo složité v tom, že jsem po zranění dlouho nebyl v bráně, ale snažil jsme se chytat co nejlépe a dát šanci klukům vyhrát,“ řekl Klouček.