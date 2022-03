Asi jedinou šanci, jak zdramatizovat průběh, promarnili domácí tím, že nevyužili tři přesilové hry v řadě, naopak soupeř svoji první ano a Pavlovský krátce po polovině hrací doby zvyšoval jeho vedení na 3:0. Do druhé přestávky padly za záda navrátilce do choceňské svatyně Koutského ještě další tři kotouče. V poslední části povolili hosté pouze korekci skóre z rodu kosmetických a jinak se závěr bezpečně kontrolovali.

„První třetina byla hodně rozháraná, vázla nám rozehrávka a organizace v obraně. Po ostřejší domluvě během první přestávky se naše hra zlepšila. Hráči přenesli pokyny na led, zaslouženě dovedli druhý zápas do vítězného konce,“ byl spokojen trenér vítězů Pavel Rohlík.

„Česká Třebová ukázala, v čem je výjimečná. Udělali jsme za první třetinu dvě větší chyby a soupeř nás nekompromisně trestal. Ve druhé se potvrdila naše netrpělivost, hru jsme na můj vkus otevřeli. I přes zlepšený výkon oproti neděli jsme ztratili druhý zápas. Kvalita soupeře je neskutečná a trestání chyb ukázkové. Snažíme se, bojujeme, ale zatím taháme za kratší konec,“ uvedl choceňský kouč Jaromír Jindřich.

Play off, finále, 2. zápas:

HC Spartak Choceň – HC Kohouti Česká Třebová 1:6 (0:2, 0:4, 1:1). Branky: 45. Krejza (T. Půlpán, Lichtág) – 5. Fúzik (Semorád, Veverka), 9. Polodna (Blažej), 31. Pavlovský (T. Prachař, Augustin), 36. Rozlílek (Semorád), 39. Fúzik (Augustin, Pavlovský), 40. Veverka (Fúzik, Semorád). Rozhodčí: Rulíček, Čížek – Landsmann, Kopecký. Vyloučení: 5:6. Využití: 0:2. V oslabení: 1:1. Diváci: 728.. Stav série: 0:2.

Choceň: Koutský – Faltys, Škvor, M. Novák, Šeda, A. Pazdera – M. Pilař, P. Prachař, Krejza, Vlček, M. Pulpán, Martinec, Lichtág, L. Pilař, Procházka, Farkas, T. Půlpán, Novotný. Česká Třebová: Vlk – Sedlák, Jemelka, Šejba, Blažej, Daněk, Král – Augustin, T. Prachař, Pavlovský, Korhoň, Polodna, Plášek, Veverka, Fúzik, Semorád, Boroděnko, Rozlílek, Čada.

Nový Bydžov usiluje o to, aby medailové pozice nebyly čistě pardubickou záležitostí, a první krok se mu povedl, když protivníka z Chrudimi přestřílel. Rozhodne se v nedělní odvetě a Chrudim, aby zůstala ve hře o celkový úspěch, musí zvítězit v základní hrací době. Potom by se pokračovalo do prodloužení, případně samostatných nájezdů. Jakýkoli jiný výsledek dosažený po šedesáti minutách hry bude znamenat bronz pro Stadion.

Play off, o 3. místo, 1. zápas:

Stadion Nový Bydžov – HC Chrudim 7:4 (1:1, 4:3, 2:0). Branky: 5. Černý (Jebavý), 30. Černý (Hlaváček, Divíšek), 30. Chára, 31. Němec, 36. Chára (Kubišta), 51. Pilný (Eis, Černý), 52. Nedbal (Kubišta) – 14. Novák (Hebek), 24. Dobiáš (Pazdera), 25. Haltuch (Karásek, Kalous), 36. Štěpánek (Kostka). Rozhodčí: Veinfurter – Figer, Řezníček. Vyloučení: 3:3. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 225. Stav série (na body): 2:0.

Nový Bydžov: Veselý – Hudec, Březák, Spal,. Malý, Nedbal, Bezděk – Kubišta, Němec, Postolka, Chára, Eis, Jebavý, Černý, Šuvara, Divíšek, Hlaváček, Pilný. Chrudim: Matoušek – E. Pazdera, Odehnal, V. Pilař, Hejl, Pejzl, Machač, Novotný, Kalous – Štěpánek, Jiří Polák, Dobiáš, Jan Polák, Haltuch, V. Novák, Karásek, Hykl, David Cvrček, Kostka, Koreček, Hebek.

V neděli bude rozehrána finálová série Poháru Vladimíra Martince. O prvenství budou usilovat celky HC Jaroměř a HC Spartak Polička, přičemž zejména účast druhého jmenovaného celku lze označit za překvapení. Hrát se bude na dva vítězné duely, začíná se na jaroměřském ledě. Co se naopak hrát nebude, to je série o třetí místo v „soutěži útěchy“, ze které odstoupil Náchod. Hlinsko si tím pádem připsalo dvě kontumační výhry, zakončilo sezonu na třetí pohárové pozici a celkově na jedenáctém místě v krajské hokejové lize.

Další proram:

Finále, 3. zápas: Česká Třebová – Choceň (neděle, 17:00)

O 3. místo, 2. zápas: Chrudim – Nový Bydžov (neděle, 17:00)

Pohár Vladimíra Martince, finále, 1. zápas: Jaroměř – Polička (neděle, 17:00)