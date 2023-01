Právě v Chocni se podle předpokladů hrálo největší drama. Není divu při vyrovnanosti rivalů, ostatně hned první utkání této série ukázalo, že se v tomto zápolení jen těžko budou rodit drtivá vítězství. Znovu zaujal velmi nízký počet vyloučených, což spádu a tempu hry před skvělou kulisou jen prospívá. Co nepřekvapilo, to byly vynikající výkony gólmanů Koutského a Peksy, strážce domácí svatyně však musel v 50. minutě kvůli zranění odstoupit a místo něho naskočil Valenta. Moravská Třebová sahala po druhé výhře, ještě na začátku 59. minuty o gól vedla, ale Spartaku vyšel risk bez gólmana a Novák vyrovnal skóre. Prodloužení se potom hrálo devětadvacet vteřin, než udeřil Pavel Prachař a je jasné, že tahle série ve třech zápasech neskončí.

Dorovnáno je rovněž mezi hlineckými Horses a Kohouty z České Třebové. O tom, jak urputný hokej se tady hraje, svědčí dvacet vyloučených ve druhém duelu. A právě přesilovky byly klíčové pro výsledek, hosté totiž zužitkovali čtyři a to bývá v play off silná karta. Velký zápas má za sebou obránce Kohoutů Tomáš Sedlák, k vyrovnání série přispěl svému týmu hattrickem! Zlom v tomto střetnutí nastal před polovinou hrací doby za stavu 2:2, kdy hráli domácí téměř dvě minuty v početní výhodě pěti proti třem, jenže prosadit se nedokázali. Místo toho, aby šli sami do vedení, udeřil ještě v prostřední periodě ve dvou přesilovkách soupeř a otěže duelu potom z rukou nepustil.

Do třetice 1:1 je to aktuálně mezi Chrudimí a Třebechovicemi. V tomto zápolení zatím není výhodou domácí prostředí. Chrudimští hokejisté v neděli po nevydařeném vystoupení padli na svém ledě, na soupeřově stadionu si ovšem počínali daleko lépe a oplatili mu předchozí nezdar rozdílem třídy.

Ve zbylých čtyřech sériích se v neděli může rozhodnout o čtvrtfinalistech a v podstatě se nejedná o překvapení, výhry favoritů byly tentokrát kontrolované. Snad pouze v klání mezi Jaroměři a Lanškrounem se tak hladký průběh nečekal, Orli se ovšem nechytili ani doma a zápas ze svého pohledu zazdili pokaženou úvodní třetinou.

OSMIFINÁLE PLAY OFF, 2. zápasy:

HC Spartak Choceň – HC Slovan Moravská Třebová 4:3 PP (1:1, 1:0, 1:2 – 1:0). Branky: 4. Krejza (Kalous), 40. Lichtág (Polák), 59. Novák (P. Prachař, L. Pilař), 61. P. Prachař (Šeda) – 17. Cach (Skopal, Cekr), 41. Berčák (Marek, Vaňous), 50. Cach (Palička). Rozhodčí: Čížek, Vrba – Mikula, Švejda. Vyloučení: 2:2. Využití: 1:1. Diváci: 398. Stav série: 1:1.

HC Spartak Polička – HC Litomyšl 2:6 (0:3, 2:2, 0:1). Branky:32. Nečas (Martinů, Šutera), 38. Tobiáš (TS) – 7. A. Půlpán (Jonáš, Škvor), 16. A. Půlpán (Jonáš, T. Půlpán), 16. J. Voříšek (Jakubec, Bažant), 22. J. Voříšek (Háněl, Jakubec), 37. Škvor (Barkóci, T. Půlpán), 56. Jakubec (Cink, Bažant). Rozhodčí: Rulíček – Dalecký, Hájková. Vyloučení: 5:5, navíc Martinů (Polička) 5 min. + OK. Bez využití. Diváci: 145. Stav série: 0:2.

HC Hlinsko – HC Kohouti Česká Třebová 2:7 (2:1, 0:3, 0:3). Branky: 7. Beneš (Nepokoj, T. Prachař), 16. Jílek (Zdražil) – 10. Augustin (Pavlovský, Sedlák), 23. Sedlák (Augustin, Pavlovský), 35. Schejbal (Fúzik, Hemský), 36. Sedlák (Augustin), 44. Sedlák (Augustin, Hradil), 48. Pavlovský (Augustin), 55. Veverka (Hemský). Rozhodčí: Kis, Pilný – Javůrek, Schaffer. Vyloučení: 10:10. Využití: 1:4. Diváků: 625. Stav série: 1:1.

SK Třebechovice pod Orebem – HC Chrudim 1:6 (0:2, 1:2, 0:2). Branky: 38. Beránek (Menyhárt, Sajdl) – 4. Pavlík (Felcman, Felcman), 6. Linhart (Plch, Novák), 29. Langr (Čáslava, Pejzl), 30. Roubal (Pejzl), 51. Kostka (Novák, Linhart), 57. Formánek (Linhart, Felcman). Rozhodčí: Pecha – Kareš, Plodek. Vyloučení: 11:6. Využití: 1:2. Diváci: 206. Stav série: 1:1.

TJ Orli Lanškroun – HC Jaroměř 2:6 (1:5, 1:1, 0:0). Branky: 1. Řehák, 35. Nastoupil (Macháček) – 5. Hájek (Bujňák), 13. Kašpar (Kocián), 14. Kašpar (Kocián), 16. Rind (Hájek, Bujňák), 16. Kocián (Voňka), 28. Brožek (Vágner). Rozhodčí: Kolář, Kratochvíl – Kopecký, Najman. Vyloučení: 10:8. Využití: 1:0. Diváci: 170. Stav série: 0:2.

HC Náchod – TJ Spartak Nové Město nad Metují 1:5 (1:3, 0:0, 0:2). Branky: 5. Lelek (Hynek) – 2. Pohl, 13. Vitebský (Hynek, Pohl), 15. Zámečník (Pohl, Vitebský), 58. Hylena (Prouza, Šrenk), 60. Vitebský (Bucek). Rozhodí: Veselý – Rezek, Runštuk. Vyloučení: 3:6. Využití: 0:1. Diváci: 175. Stav série: 0:2.

HC Opočno – Stadion Nový Bydžov 0:10 (0:4,, 0:5, 0:1). Branky: 2. Bezděk (Eis, Muška), 2. Němec (Jebavý), 15. Procházka (Hlaváček, Petr), 15. Eis (Bezděk, Postolka), 21. Muška (Eis, Černý), 26. Bureš (Jebavý), 29. Hlaváček (Procházka, Petr), 30. Bureš (Jebavý, Němec), 31. Němec (Heligr, Jebavý), 52. Eis (Procházka, Petr). Rozhodčí: Veinfurter – Všetečka, Vodička. Vyloučení: 5:3. Využití: 0:2. Diváci: 100. Stav série: 0:2.

HC Trutnov – BK Nová Paka. Druhé utkání se hraje v pátek od 18.30. Stav série: 0:1.

Další program – osmifinále – 3. zápasy – neděle 17.00: Nový Bydžov – Opočno, Litomyšl – Polička, Česká Třebová – Hlinsko, Jaroměř – Lanškroun, Moravská Třebová – Choceň, Nové Město nad Metují – Náchod, 18.00: Chrudim – Třebechovice pod Orebem.