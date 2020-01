Po domácích ztrátách musí zabojovat o body venku. Co pardubickému týmu chybí podle kapitána? Čemu se hokejisté Dynama věnovali v týdnu? A co možné uzavření extraligy? Nejen o tom mluvil po včerejším tréninku JAN KOLÁŘ, obránce Pardubic.

Trenér Razým v hodnocení posledního utkání zmínil, že si to musí hráči srovnat v hlavách. Jak složité to je v situaci Dynama, které je stále poslední?

Složité to je, ale můžeme si za to sami. Nemůžeme si pořád dokola říkat, už někdy od pátého kola, že si musíme něco srovnat v hlavách. Tady musí každý hráč chtít a především tvrdě pracovat. Dělat maximum pro sebe a hlavně pro tým, pak to teprve může fungovat. Dokud to nebude, tak ty výkony budou špatné.

V jakém duchu se tedy nesl tento týden před venkovními zápasy?

Po pondělním volnu jsme v úterý měli těžký trénink. Bylo vidět, že jsme pracovali. Ve středu byl taktický trénink, i ve čtvrtek to fakt mělo úroveň. To, co po nás trenéři chtěli, tak jsme plnili. Měli jsme i dlouhé video a rozhovory s trenéry. Nebudu říkat, o čem jsme se bavili, ale myslím, že to mělo pozitivní vliv na hráče. Doufám, že většina z nás se zamyslela nad tím, proč jsme dole, a bude dělat maximum pro to, aby tým šel nahoru.

Bylo to hlavně o trenérech, nebo jste si i jako hráči v kabině museli něco vyjasnit?

My si vyříkáváme pořád, ale trenér má vždy poslední slovo. Má respekt, když něco řekne, tak to má hlavu a patu. Proto bychom měli akceptovat, co nám řekne.

Nejprve vás čeká druhý Liberec, se kterým máte paradoxně v této sezoně lepší bilanci. Co vás může dovést k úspěchu?

Dobře bránit a hlavně přidat nasazení, to nám v posledních zápasech chybí. Máme katastrofální vstupy do zápasů. To vypadá, jako když se nám nechce. Když se toho všichni vyvarujeme a budeme dobře bránit, tak můžeme uspět s kýmkoliv. Je to o individuálním přístupu všech hráčů, kteří jsou na ledě.

Je tým schopen zopakovat takové zápasy, které byly při úspěšném prosincovém víkendu, kdy jste zdolali Spartu a Brno?

Proč bychom to nemohli zopakovat? Je to vždy o tom, jestli k tomu přistoupíme týmově. Ne že si někdo bude dělat, co chce. Tým nemůže být na druhém místě, tak to nefunguje a odráží se to i na tabulce. Všichni musí věřit tomu, co se tady nastavilo. Pak se to odrazí v týmovém výkonu. Samozřejmě jsou situace, kdy tým hraje dobře a prohraje. My si to za poslední dobu nemůžeme říct. Prostě hrajeme špatně a prohráváme.

Stojí za tím z velké části i malý počet vstřelených gólů a nízká produktivita?

Ano, produktivita chybí, a to je přesně ono. Trenéři řeknou, že tam musí být důraz do brány a pak to tam chybí. Je to o tom, přijmout tu roli. Když se to neplní na ledě, tak tam góly nenapadají.

Jak vnímáte situaci v tabulce? Je alespoň částečně pozitivní, že i přes sérii proher máte stále konkurenty v těsném kontaktu?

Pozitivum to je, ale my se nemůžeme donekonečna spoléhat na to, že nám někdo bude pomáhat. Musíme začít u sebe, obětovat všechno pro tým, pak výsledky přijdou.

Českým hokejem hýbe téma možného uzavření extraligy. Je to pro pardubickou kabinu téma, řešíte to?

Párkrát to tady proběhlo, ale pro nás to je těžké, protože k tomu nic nevíme. Unikla informace do novin, že o to mají některé kluby zájem, ale nevíme vůbec, za jakých podmínek a co by to obnášelo. Můžeme jen spekulovat a dívat se, jak to funguje v jiných zemích. Druhá věc je ta, že my jako hráči to nemůžeme ovlivnit. Něco jiného by bylo, kdyby kluby přišly a řekly: Takhle to bude, tady je záměr od A do Z a zeptaly se, jak se k tomu stavíme. A navíc, takové věci by se měly samozřejmě řešit po sezoně, nikoliv během ročníku.