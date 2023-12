Tři pasáže. Dynamo vstoupilo do zápasu skvěle a vše vypadalo na dokonalý výkon. Po neuznané pardubické brance se ale České Budějovice zvedly a rázem šly do dvoubrankového trháku. Svěřenci Václava Varadi ale dokázali ve třetí třetině překlopit misky vah na svoji stranu a v prodloužení dokonal obrat dvoubrankový hrdina Jan Košťálek. Pardubice tak doma vyhrály 4:3 a nadále zůstávají na vrcholu tabulky Tipsport extraligy s náskokem šesti bodů.

Do brány se po nepříliš povedené třetině proti Lukko Rauma postavil opět Roman Will. V začátku zápasu si ale musel spíše dávat bacha jeho kolega z Českých Budějovic. Dynamo totiž vstoupilo do utkání výborně a ihned si vybojovalo přesilovou hru. Tu, jak je v posledních utkáních zvykem, využilo, když se prosadil Tomáš Hyka. Ten ujel všem obráncům a Hrachovinu překonal povedenou kličkou. Domácí fanoušci se brzy radovali podruhé, ale gól Lukáše Sedláka nebyl po kontrole videorozhodčím uznán.

Slovo si následně ale vzali hosté, kteří si pomáhali především početními výhodami. Právě jednu z přesilových her se Motoru podařilo využít. Ordoš šikovně objel domácí bránu a přihrál puk Mikuláši Hovorkovi, který se nemýlil. Pro Pardubice následně bylo ale ještě hůř. Hanzl přihrál na levý kruh Pavlu Pýchovi, který dělovkou překonal Willa, který kotouč neviděl přes bránící hráče.

Ani úvod druhého dějství se nenesl v nejlepším duchu pro domácí hokejisty. Na dvě minuty byl totiž hned posazen Lukáš Radil. Tohle oslabení sice Pardubičtí ubránili, ale hned po skončení ujel Ordoš bránícím hráčům a těsně před Romanem Willem byl faulován. Rozhodčí tak nařídili samostatné střílení, které si vzal na povel Martin Hanzl. Ten nájezd proměnil a poslal svůj tým do dvoubrankového vedení.

Dynamo po zbytek druhých dvaceti minut se sice snažilo snížit, ale vinou dalšího oslabení a pevné budějovické obrany se nedostalo do žádné větší šance a skóre se tak již neměnilo.

Družina Václava Varadi ve třetí třetině zapla a pustila se do ofenzivní smrště. Ta vygradovala po čtyřech minutách hry, když Zohorna přihrál na modrou Janu Kolářovi, který si skvěle vyjel do lepší střelecké pozice a přesně trefil roh budějovické brány. Dynamo ale i nadále ztrácelo jednu trefu, aby alespoň bralo bod. Pardubice ale ukázaly svoji obrovskou sílu v přesilových hrách. O vyrovnání se postaral střelou od modré Jan Košťálek, který v letošní sezoně se v extralize trefil podruhé.

Utkání nakonec dospělo až do prodloužení, které rozhodl necelých třicet vteřin před koncem druhou brankou v zápase Jan Košťálek.

„První třetina z naší strany nebyla dobrá. Bylo tam spoustu faulů a nedisciplinovanost. Stáhlo se to na pár hráčů, kteří hrají oslabení. Pak tam byly i přesilovky, čímž byla ta třetina hodně poznamenaná. Ve druhé třetině jsme se nemohli vůbec dostat do tempa, soupeř byl prostě lepší a přehrával nás. Nebyli jsme to my. Třetí třetina už byla skvělá, za což patří hráčům velké dík. Soupeř hrál dobře a kluci se hodně nadřeli. Věděli jsme, že když dáme kontaktní gól na 3:2, že se to zvedne a kluci si začnou věřit a poženou nás lidi, což se nám potvrdilo. V té třetí třetině a v prodloužení už to bylo to, co hrajeme a co jsme. Vítězství si vážíme, ukazuje to, jak je tým morálně silný," hodnotil zápas asistent trenéra domácího týmu, Marek Zadina.