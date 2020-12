/FOTO/ Hokejový útočník Robert Kousal se vrací do extraligového týmu Pardubic. Většinový majitel Dynama Petr Dědek uvedl, že závažnost přestupku je nejasná. Nyní je na trenérech, kdy se objeví i v utkání.

Hokejová extraliga: Zleva Robert Kousal z Pardubic a Rastislav Dej z Vítkovic. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Případ hokejisty Roberta Kousala přináší další posun. „Robert se vrací do týmu. Orientační výsledky nasvědčují, že nespáchal trestný čin, ale přestupek. Ctíme presumpci neviny do rozhodnutí. Nebudeme dál čekat, protože vzhledem k okolnostem případu je závažnost přestupku nejasná. Je na trenérech, kdy ho nasadí do zápasu,“ uvedl na svém twitteru Petr Dědek, většinový majitel Dynama.