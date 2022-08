Původně bylo do soutěže přihlášeno patnáct týmů, jak ovšem vešlo před časem ve známost, tak přibyl šestnáctý, neboť hokejisté Nové Paky vzdali svoji účast ve druhé lize poté, co si spočítali, že v letošním herním modelu by jim náklady vystřelili do neakceptovatelné výše. Přešli tedy do kraje, ve kterém by se měli zařadit mezi špičku nejenom v rámci Královéhradecka.