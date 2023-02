Páté utkání mezi Českou Třebovou a Hlinskem by svým nábojem, dramatičností i herní kvalitou rozhodně slušelo i daleko pozdějšímu kolu než „pouze“ osmifinále. Vždyť jen těch zvratů (0:1, 3:1, 3:5, 6:5) bylo tolik, že se fanoušci v obou táborech střídavě propadali z euforie do beznaděje a zase zpátky…

Úvodní třetina byla „předkrmem“, když nejprve ujel hlinecký Chvojka a sólo zkušeně proměnil, aby se o vyrovnání postaral díky šťastnému odrazu kotouče Král, aniž on sám a většina přihlížejících pořádně věděli, jak se to vlastně povedlo. Prostřední část otevřeli Kohouti ve velkém stylu a Pavlovský dvěma projektily téměř ze stejného místa navyšoval skóre na 3:1. V tu chvíli byli Horses zřetelně hodně dole, do utkání je však vrátil sám soupeř. Riskantní přihrávka napříč obranným pásmem bývá v učebnici hokejových hrubek zapsána tučným písmem, Karásek se logicky nenechal pobízet a za takový „námaz“ poděkoval kontaktní trefou.

Ta s psychikou domácích hokejistů hodně zacvičila, což se ukázalo v nástupu do třetí periody. Úplně vypadli z role, hra se jim sesypala jak pověstný domeček z karet, Hlineckých byl najednou plný led, neuběhlo než osm minut a bylo to 3:5! Šok, který se rozhostil na tribunách, samozřejmě s výjimkou jásajících hostujících příznivců, by se dal krájet. A to šli Kohouti navíc do oslabení, to ke svému štěstí přečkali a pak nadešel čas jejich zmrtvýchvstání.

Ledva byli v pěti, vytáhl za ně ty nejvíce horké kaštany z ohně svým třetím gólem Pavlovský a za další necelou minutu Augustin z pokračujícího tlaku vyrovnal. A zase bylo všechno obráceně. Kohouti potom mačkali rivala v jeho pásmu jako citrón, až si v závěru vynutili faul. V základní hrací době ho ještě nepotrestali, přesilovku si však přenesli do prodloužení a v něm jim „šach mat“ trval šestadvacet sekund. Augustinovu dělovku ještě gólman Vlk vyrazil, dorážku pohotového kapitána Fúzika nezastavilo nic a Česká Třebová jásala.

Chrudim jde v play off dál! Katem Třebechovic se stal exreprezentant Čáslava

A nebyla to jediná jásající Třebová pátečního večera. I fanoušci v Moravské dlouho po odhoukání závěrečné sirény vyvolávali svoje borce. V sérii s choceňským Spartakem platilo bez výjimky „můj dům – můj hrad“ a pátý zápas to potvrdil. Klíčové pasáže se odehrály na přelomu druhé a třetí třetiny. Těsně před koncem prostřední části hostující kanonýr Krejza dorovnal jednogólové manko, jenže v nástupu do závěrečné udeřil svým druhým zásahem v utkání Marek a Slovan se dostal znovu do plusu. Další branky padaly v posledních čtyřech minutách, Choceň při power play ještě snižovala na 3:2, ale než se mohla vrhnout do dalšího náporu, tak ho Palička společně s hrdinou klání Markem odrazili a finalista uplynulého ročníku je vyřazen.

Hlinsko se udrželo v sérii po nájezdech, také Choceň po velkém obratu stále žije

Nová Paka dala ve středu v Trutnově dvanáct gólů, tamní Bruslaři by však nejspíše byli raději, kdyby si nějakou střeleckou nadílku nechali do rozhodující bitvy. V ní sice gólově udeřili jako první, ale ještě do konce úvodní dvacetiminutovky Trutnov vývoj otočil a krátce po polovině hrací doby dvěma rychlými góly odskočil na rozdíl dvou branek. Domácím ještě svitla naděje po snížení na 3:4, ale trutnovská odpověď byla okamžitá a celek z Krkonoš se tak nakonec stal jediným z účastníků nadstavby B, který se probil do top osmičky.

OSMIFINÁLE PLAY OFF, 5. zápasy:

HC Kohouti Česká Třebová – HC Hlinsko 6:5 PP (1:1, 2:1, 2:3 – 1:0). Branky: 14. Král, 21. Pavlovský (Sedlák, Augustin), 23. Pavlovský (Ostřanský, Augustin), 52. Pavlovský (Schejbal), 53. Augustin (Fúzik, Sedlák), 61. Fúzik (Augustin) – 3. Chvojka (Beneš, Fink), 35. Karásek, 45. Kišš (T. Prachař, Nepokoj), 47. Kubal (Beneš, Chvojka), 48. Chvojka (Štěpánek). Rozhodčí: Rulíček, Škorpil – Kopecký, Pošvář. Vyloučení: 7:5. Využití: 2:1. Diváci: 513. Konečný stav série: 3:2.

BK Nová Paka – HC Trutnov 3:6 (1:2, 1:2, 1:2). Branky: 5. Horyna (Hric, Nevyhoštěný), 23. Kotyza (Hnik, Trejbal), 48. Leder (Horyna, Nevyhoštěný) – 11. Vácha (Šimoníček), 16. Mach (Luštinec), 31. Šimoníček (Junek), 33. Vácha (Chytráček, Luštinec), 49. Chytráček (Křížek), 60. Luštinec (Vácha). Rozhodčí: Veinfurter, Pecha – Roischel, Řezníček. Vyloučení: 7:5, navíc Suvorov TH – Mostecký 5 min. + OK. Využití: 2:2. Diváci: 358. Konečný stav série: 2:3.

HC Slovan Moravská Třebová – HC Spartak Choceň 5:2 (1:0, 0:1, 4:1). Branky: 10. Marek (Fibrich, Berčák), 42. Marek (Berčák), 57. Palička (Cach), 58. Palička (Vaňous), 58. Marek – 40. Krejza (Rudy, Martinec), 58. Prachař (Lichtág, Šeda). Rozhodčí: Vrba, Pilný – Kolář, Javůrek. Vyloučení: 3:5. Bez využití. Diváci: 645. Konečný stav série: 3:2

ČTVRTFINÁLE PLAY OFF:

Stadion Nový Bydžov – HC Trutnov

HC Litomyšl – HC Slovan Moravská Třebová

TJ Spartak Nové Město nad Metují – HC Chrudim

HC Kohouti Česká Třebová – HC Jaroměř

První zápasy se hrají v neděli 5. února od 17 hodin.