Od posledního mistrovského titulu je lavička v Pardubicích nejžhavějším místem v celé české extralize. Vystřídalo se na ní hned sedmnáct hlavních trenérů. Ve dvou případech se jednalo o dva návraty. Některé výměny se daly čekat, ovšem najdou se i takové, které vyvolaly v pardubické hokejové obci poprask. Tou ještě teplou je vyhazov Václava Varadi. Mašina na mistrovské tituly doplatila, podle verze klubu, na chování vůči svým nadřízeným, spolupracovníkům i svěřencům.

Václav Varaďa je posledním vyhozeným trenérem Pardubic. Z klubu odchází s prvenstvím toho, že byl odejit, když jeho tým byl průběžně na druhém místě tabulky. | Foto: Ladislav Adámek

Pardubičtí hokejisté nepustili nikoho před sebe naposledy v ročníku 2011/2012. To znamená, že momentálně se nachází ve dvanácté sezoně bez titulu. Za tu dobu se v Hockeytownu, i když po většinu dobu se jednalo spíše o Hockeyvillage (hokejová vesnice), točili trenéři jako apoštolové na pražském orloji. A někteří měli i stejná jména. Petr, Pavel…

Holaňův rekord

Jedno z vedení vyzkoušelo i zahraniční variantu v podobě Petera Draisaitla. Německý kouč si při té fluktuaci nevedl vůbec špatně. Vždyť na lavičce setrval od ledna do září v roce 2016. Ne, to není ironie. Některé pokusy totiž měly jepičí život. Jako v případě měsíční epizodky Miloše Říhy zkraje sezony 2015/16. Pikantní bylo, že střídal svého otce Miloše Říhu, který v předchozím ročníku jen zaskakoval a už nechtěl pokračovat.

Překvapivé vysvětlení. Varaďa neměl plnit smlouvu. Za vyhazovem stojí i urážky

A co takový Břetislav Kopřiva a jeho měsíc a čtvrt na podzim roku 2017… Dva měsíce pobyli na lavičce při svém prvním angažmá Richard Král znovu v sezoně 2015/2016 a Radek Bělohlav (2018/2019). Mojmír Trličík pak usedl do křesla jako trenér úřadujícího mistra na dva a půl měsíce.

Nejdelší štací v bouřlivém desetiletí, kdy se pardubický hokej ocitl v největší krizi své historie, se může pochlubit Miloš Holaň. K týmu přišel v rozehrané sezoně 2016/2017 (20. ledna) a vydržel další celý ročník, aniž by po něm skončil. Vždyť také dovedl Pardubice po dvanácté a třinácté příčce až k šestému místu. Odvolán byl až na konci října 2018. Podobný „husarský“ kousek se povedl ještě Zdeňku Venerovi, který odtrénoval celou sezonu 2013/2014 až musel zkraje ledna 2015 skončit. Celkem slušně se vedlo i Ladislavu Lubinovi, který v roli hlavního kouče setrval deset měsíců v letech 2018 a 2019. No a Milan Razým si pozici udržel od začátku prosince 2019 do konce listopadu 2020.

Varaďův dopis na rozloučenou. S neprofesionalitou na mě nechoďte, vzkazuje

Kompletní soutěžní ročník, ten předloňský, dojel také Richard Král a loňský pak Radim Rulík. Má to však háček, v obou případech došlo k jejich odvolání. První z nich neprošel se svými svěřenci přes čtvrtfinále a šesté místo bylo pro vedení klubu málo. Rulík vytáhl po iks letech Dynamo k medaili, přesto to nestačilo. Na druhou stranu si polepšil místem hlavního kouče u seniorské reprezentace. Richard Král se dá zařadit k rekordmanům své doby, protože k týmu nastoupil v listopadu předchozí sezony.

Ani desetinu ze smlouvy

Václav "Buldok" Varaďa, se kterým se spojilo Dynamo na dlouhých pět let, z toho neodtrénoval na Východě Čech ani desetinu. Zařadil se tak po bok odpadlíků, které dlouhá pardubická historie zmiňovat moc nebude. A když, tak jen kvůli tomu, za jakých okolností odešel. Ještě jeden primát si s sebou vezme do pardubického hrobu. Za dvanáct let kat nepopravil v tomto hokejovém městě trenéra ze druhé příčky…

Spekulace potvrzeny. Rulík v Dynamu končí a střídá ho Václav Varaďa

Některé sezony z období temna, s pracovním názvem: Období druhé poloviny tabulky, nabídly sezony, jaké bohaté dějiny pardubického hokeje nepamatují. Ne jednu, ale dvě rošády na postu prvního muže střídačky. Tudíž hned tři jména nosila největší zodpovědnost. O různém doplňování a změnách na místech asistentů ani nemluvě. Vše rozpoutala sezona, kdy Pardubice obhajovaly mistrovský titul a nakonec osadily až desátou příčku. Po této první vlaštovce přiletěly další v podobě ročníků 2015/2016, 2016/2017, 2018/2019 a 2019/2020.

Na druhou stranu, přestože docházelo ve zmiňovaném období zla k častým a nutno podotknout, že někdy až k překotným výměnám, Pardubice si zachovaly statut celku, který ještě nikdy nesestoupil z nejvyššího patra českého ani před tím československého hokeje.

Pokračují v trendu

Poté, co převzal otěže pardubického hokeje podnikatel Petr Dědek, by se zdálo, že trenérská lavička bude tím místem, kde nějaký trenér zakotví na delší dobu. Opak je pravdou. Klub sice nejdříve stabilizoval a poté vrátil do vrchních pater českého hokeje. Přestože výsledky i výkony na ledě k odvolání trenérů na rozdíl od minulosti už nenapomáhají, v Pardubicích pokračují v nastoleném trendu.

Po Varaďovi přebírá žezlo jeho dlouholetý třinecký a posléze pardubický asistent Marek Zadina. Sedm let si to na lavičce vystál a teď se poprvé ve své kariéře posunuje do role hlavního trenéra. Na jak dlouho?