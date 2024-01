Naprosto v jiném stylu. Pardubice po několika slabších výkonech s Mladou Boleslaví či Brnem ukázaly, jakým hokejem se chtějí prezentovat a co je šlechtí. Varaďovi svěřenci po první i druhé vyrovnané třetině byli lepší a na Spartě sahali po plnohodnotné výhře. Zápas ale nakonec dospěl do prodloužení. V něm rozhodl Martin Kaut, který tak natáhl svoji gólovou šnůru na čtyři utkání v řadě. Navíc se mohl radovat s několika tisíci pardubických fanoušků…

Pardubičtí si po zápase pořádně užili oslavy se svými fanoušky. | Foto: HC Dynamo Pardubice

Skvělá kulisa, vyrovnaný hokej, bitka. Středeční střetnutí mezi Pardubicemi a Spartou Praha, které nejeden fanoušek nazává extraligovým El Clásicem, nabídlo divákům vše, co takový svátek hokeje má mít. Však jen o sedm diváků nebyl překonán rekord v návštěvnosti. Utkání po první bezbrankové třetině se rozjelo ve druhé části, kde nejprve Sparta udeřila a následně Dynamo srovnalo. Ve třetím dějství ani jeden tým nerozhodl, a tak se šlo do prodloužení. V něm vítěznou trefu vsítil Martin Kaut, který se tak prosadil ve čtvrtém zápase v řadě.

„Musím říct, že jsme rádi, že před takovou fanouškovskou kulisou jsme to zvládli, nicméně to utkání nebylo vůbec jednoduché. Sparta hrála velmi dobře, řekl bych, že to utkání se blížilo k zápasu play-off. Pro nás bylo důležité ubránění těch oslabení, nedostali jsme z nich žádný gól. Řekl bych, že od druhé třetině jsme možná byli o něco málo lepší tým. Samozřejmě ten druhý bod v prodloužení už je takový vabank, ale myslím, že jsme si ho zasloužili,“ hodnotil utkání Aleš Krátoška.

Reklama na hokej jde za Pardubicemi. Kaut rozhodl v prodloužení

Prodloužení se na Spartě nehrálo příliš dlouho. Martin Kaut totiž rozhodl o druhém bodě pro Pardubice již jedenáct vteřin po začátku. A nutno říct, že jeho gól stál za to…

"Dostal jsem dobrou nahrávku od Čera (Petera Čerešňáka). Moje první myšlenka bylo vystřelit, ale viděl jsem místo na středu a "Kořku" jsem propálil. Jsem hrozně rád, že to tam spadlo, protože to určitě byl jeden z nejcennějších gólů a jsem rád, že jsme to zvládli pro fanoušky," říkal ke své trefě střelec rozhodující trefy.

Zdroj: Zdeněk Zamastil

Jak již bylo zmíněno, tak střetnutí prvního s druhým celkem Tipsport extraligy nabídlo vše, co si zaslouží. Úroveň se nesla v duchu play off a fanoušci si tak užili možná nejlepší zápas základní části.

"Muselo to pro diváky být super, protože to mělo naprosto všechno. Dobře to nastartoval Muska bitkou. Myslím si, že jsme si nad tím více šli a výhru si zasloužili. Co se týče atmosféry a výjezdu Dynama Expressu, tak psalo se o tom dlouho a vnímali jsme to. Musím říct, že takovou atmosféru jsem na venkovním hřišti ještě nezažil," vychvaloval pardubické fanoušky Martin Kaut.

Ten si už do utkání se Spartou přivezl skvělou formu, když se prosadil v posledních třech střetnutích. Na to dokázal navázat i v O2 Areně…

"Cítím se mnohem lépe než na začátku a trochu víc si věřím. Sezona je ale ještě dlouhá a my musíme jít zápas od zápasu. Když ta forma vydrží, tak budu rád, ale radši budu, když se bude dařit týmu," dodává.

Zdroj: HC Dynamo Pardubice