Řada hráčů se tak postavila opět na brusle zhruba po dvou měsících. „Spousta kluků ocenila, že můžeme na kondici už pracovat i na ledě. Pro nás není běhání v kopcích úplně komfortní situace,“ přiznal pardubický útočník Patrik Poulíček na klubovém webu.

Suchá část přípravy byla zahájena už začátkem května. „Letní příprava zatím probíhá tak, jak má. Jedeme dál. Kromě běhání a posilovny jsme měli i fotbal nebo florbal. Někoho baví víc posilovna, někoho zase hry. Je jasné, že příprava je těžká. Místo her na suchu k tomu přibudou dovednostní tréninky na ledě,“ naznačil hlavní trenér Richard Král.

Ten zatím pochopitelně nemá v přípravě kompletní kádr. Kvůli přípravnému kempu reprezentačního týmu se připojili později brankáři Milan Klouček a Dominik Frodl. Na světovém šampionátu pak hráli Matěj Blümel nebo Martin Bučko.

První tréninky na ledě po delší pauze mají specifickou atmosféru. „Cítil jsem se lépe, než jsem čekal. Myslím, že dva měsíce nebyly tolik znát. Pár pádů bylo, ale nebyla to snad žádná katastrofa,“ řekl Poulíček. „Když má někdo starší výstroj, tak je to o fous lepší. Kdo má novou, je to peklo. Nastupovali jsme pozvolna, měli by to všichni zvládnout,“ dodal trenér Král.

V Pardubicích již trénuje taky několik posil pro novou extraligovou sezonu (Robert Říčka, David Cienciala či Marek Hecl), které klub představil začátkem května. Nyní se Dynamo bude připravovat dál v Pardubicích, ve druhé polovině června je v plánu i soustředění.