Letní příprava zahájena! Budeme z toho čerpat celou sezonu, uvědomuje si Varaďa

Konec lenošení a zpátky do práce! Pro hokejistu je to možná klíčová část kalendářního roku. Řeč je samozřejmě o letní přípravě, protože co hráči naběhají a naposilují teď, tak se jim v sezoně dvakrát vrátí. Ta odstartovala pardubickým hokejistům již začátkem týdne. Do parády si je vzal už nový trenérský tým v čele s Václavem Varaďou.

Pardubice zahájily letní přípravu. | Foto: Ladislav Adámek