ROZHOVOR/Premiéra s několika vánočními dárky. Ježíšku, ten ale musel být hodný… S nadsázkou se dá říct, že tento zápas si bude pamatovat i kdyby ztratil paměť. Hokejový obránce Libor Hájek nastoupil poprvé za pardubické Dynamo, které vévodí české extralize. Před domácím publikem a se svým novým zvítězil 4:3 nad Kladnem. Aby těch třešniček nebylo málo, tak si splnil sen, protože se potkal na ledě se svým vzorem Jaromírem Jágrem. A to měl velkou kliku, protože legendární osmašedesátka naskočila do hry také poprvé v sezoně.

Ještě z jednoho důvodu si bude tento pětadvacetiletý bek dlouho promítat svůj debut za Dynamo. Spíše jeho konec. Bývalého hráče New York Rangers totiž pardubičtí fanoušci vyvolávali ihned po závěrečném klaksonu a poté opakovaně při děkovačce.

„Tohle se mi ještě nikdy nestalo. Ještě nikde moje jméno nevyvolávali. Ani v Brně, kde jsem nastupoval jako mladý kluk. No a v Americe už vůbec ne. Byl to velice příjemné a fakt skvělý pocit. Fanouškům děkuji,“ vyznává se Hájek v rozhovoru pro Deník.

Byl jsem hodně nervózní

Jak byste zhodnotil vaši premiéru s velkým déčkem na prsou?

Super. Jsem nadšený, hlavně že se vyhrálo. Trochu jsme si situaci zkomplikovali. Kladno je dobrý tým. Mohli jsme samozřejmě vyhrát vyšším rozdílem, ale to je hokej. Alespoň bylo utkání zajímavé pro fanoušky až do posledního okamžiku. Byl to poslední zápas doma v tomto roce. Jsem spokojený moc, že jsme ho zvládli.

V pětadvacáté minutě jste vedli 3:0 a v pětatřicáté svítilo na ukazateli skóre 3:3. Projevil se zhuštěný program, či jste si mysleli, že už je vymalováno?

Od každého něco. Možná trochu docházely síly. Naštěstí nás hned uklidnil gól v oslabení. A my to pak ubouchali, což je nejdůležitější. Musíme zapracovat na tom, aby se to v dalších zápasech už nestávalo.

Bylo pro vás náročné naskočit do rozjetého extraligového vlaku?

Je to trochu jiné, než být s klukama od začátku sezony. Navíc to velké hřiště. Nicméně, myslím si, že po první třetině jsem si na extraligové tempo i rozměry plochy navykl. A s přibývajícími minutami jsem se cítil na ledě líp a líp. Můj výkon nebyl určitě stoprocentní, ještě mám na čem pracovat (pousměje se). Doufám, že to už bude jen lepší. Jinak musím konstatovat, že úroveň extraligy šla hodně nahoru, co jsem tady nebyl.

Těch minut nakonec bylo třiadvacet, což je na nováčka úctyhodná porce. Chodil jste hodně na oslabení. Vyhovuje vám takové zatížení hned od začátku?

Určitě. Když má člověk vyšší ice time, tak se mu hned líp hraje. Více jsme se jako beci protáčeli, což je určitě lepší.

Co bylo pro vás nejdůležitější, když jste své spoluhráče prakticky neznal?

Především ukočírovat nervozitu. Musím se přiznat, že jsem byl před utkáním hodně nervózní. To se mi podařilo. I díky klukům, kteří jsou v Pardubicích super. Je tady bezva parta a to se vám také hraje o dost líp.

Jak jste si užil atmosféru v enteria areně před téměř devíti tisíci diváky? A co pověstná pardubická děkovačka?

Tohle jsem ještě nikdy ve své kariéře nezažil. Myslím na vlastní kůži, přímo na ledě. Je to nádhera. Fanoušci jsou úžasní. Nebojím se říct nejlepší na světě. V Americe určitě tací nebyli. Děkuji jim moc za povzbuzovaní, za to přišli v takovém počtu. Budeme se snažit pro ně co nejvíce vyhrávat.

Jágr je můj vzor

Co se ve vás odehrávalo, když bezprostředně po zápasu znělo halou jako první Libor Háájek?

Tohle se mi ještě nikdy nestalo. Ještě nikde moje jméno nevyvolávali. Ani v Brně, kde jsem nastupoval jako mladý kluk. No a v Americe už vůbec ne (směje se). Byl to příjemné a fakt skvělý pocit. Fanouškům děkuji.

A jaké to je nosit znovu na dresu Hájek a ne Hajek?

(úsměv) Taky dobré. V Americe jsem to neřešil, chápal jsem jejich zvyklosti. Je to samozřejmě příjemnější mít své příjmení v české podobě.

Povězte, co pro vás bylo pověstnou třešňičkou na vašem dortu při prvním startu za Pardubice. Výhra nebo dárek, že jste mohl nastoupit proti Jaromíru Jágrovi?

Tenhle zápas si budu vážně dlouho pamatovat. Ze slušnosti jsem ho chtěl pozdravit už před zápasem. Jaromír Jágr je můj hokejový vzor, přestože já jsem obránce a on útočník. Fascinuje mě jak dře a maká. Tajně jsem si přál někdy proti němu zahrát. A on mi ten sen splnil. A je jedno, že už mu je před padesát. Stále si od něj může člověk toho hodně vzít.

Takže jste se potkali na ledě vůbec poprvé?

Přesně tak. Trochu jsem doufal, že bych mohl být v Pittsburgu, když bude mít slavnostní vyvěšení dresu. To se mi nepodařilo. V extralize jsem měl štěstí, protože on nastoupil poprvé v sezoně zrovna při mém debutu za Pardubice.

Narazil jste se na ledě na Jágra v nějakém souboji? Co jste říkal na jeho výkon po více než půlroční pauze?

Párkrát ano. Pozičně je na tom stále výborně. No a o jeho síle už toho bylo řečeno mnoho. Zkrátka je to frajer.

Chodil jste do soubojů naplno nebo s respektem a vědomím, že proti vám stojí váš idol?

Už se mi podařilo zahrát si proti mým dalším oblíbencům v NHL. Takže se snažím při hře na to nemyslet, ale vždycky vás to vyhecuje, když nastupujete proti takovému hráči. Je to pro vás osobní výzva ubránit Jaromíra Jágra (úsměv). Na druhou stranu je to těžší, protože nějakou úctu k němu chováte.

Čechy v Rangers uznávají

Přestože vás dělí čtvrtstoletí máte společnou ještě jednu věc. Oba jste byli členy organizace New York Rangers. Zůstaly tam na Jágra nějaké viditelné vzpomínky?

Pittsburg počítat nemohu, protože jsem byl jen na jeho farmě v týmu Wilkes-Barre/Scranton Penguins. V Rangers jsem dennodenně chodil kolem fotek, kde byli Jágr, Nedvěd, Průcha, Ručinský, Straka a další. Byl to moc hezký pocit, když tam jsou tací borci vyvěšeni a oni je stále uznávají. A pak jsem měl já tu čest hrát za stejný klub.

Vždycky se lépe pamatuje vítězná premiéra. A možná je lepší vydřené vítězství, než kdyby nebylo od poloviny zápasu o co hrát. Co vy na to?

Na druhou stranu někdy je dobré pošetřit síly. Obzvlášť, když hrajete třikrát v pěti dnech jako my v tomto týdnu. Je ale pravdou, že musíme pracovat celý zápas tak, aby k podobným výpadkům nedocházelo. Hlavně, že jsme urvali všechny body. Stejně jako v pondělí proti Olomouci. Teď nám zbývá před Vánocemi ještě Sparta, chtělo by to završit vítězný hattrick (mrkne).

Sparta Praha je pro Pardubice vždycky tahákem. Je i pro vás prestižní či snad speciální hrát proti Spartě?

Určitě. Na páteční zápas se strašně těším. Mělo by být vyprodáno. Dorazí tam spousta našich fanoušků. Klub vypravuje zvláštní vlak Dynamo express. Bude to podobné jako v Americe. Ale v Česku je bouřlivější atmosféra. Očekávám super hokej a my se budeme snažit, co se dá.

Po utkání se Spartou si moc neodpočinete, protože bezprostředně po Štědrém dnu míříte na Spenglerův pohár.

V těch dvou dnech volna musíme pořádně zregenerovat. Tělo si na zátěž navykne a pak už to neřeší. Samozřejmě se musí postupovat chytře.

Není cool přijít do klubu, který se účastní tak známé akce?

(smích) Nemohl jsem si vybrat líp. Dynamo vede extraligu a hned s nim jedu na Spengler Cup. Mimochodem v zámoří se tento turnaj hodně řeší. Každým rokem hraje v Davosu výběr Kanady. Co vím, tak na něj koukají mladí kluci. Pozorují své vzory, kteří hrávali NHL.

S čím do Švýcarska odjedete?

To je jednoduchá odpověď. Celý turnaj vyhrát a také předvést, co všechno umíme.