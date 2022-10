Do akce se zapojili také hráči A týmu. A pozor: žádní borci ze čtvrté lajny… Chcete důkaz? Nejlepší střelec dosavadního ročníku Tomáš Zohorna, nejlepší pardubický střelec loňského ročníku Robert Říčka, nejproduktivnější bek Dynama v loňské sezoně Jan Košťálek a hrající ikona klubu Daniel Rákos.

Staří pardálové tak mohli být vzory pro celý mládežnický tým Dynama nejen na ledě, ale také při práci v gumových rukavicích. Úklidu byl přítomen zároveň profesionální golfista Jan Cafourek, který stojí za celým projektem.

„Všechno to začalo při běhání přírodou. Nevím jestli jsem to dříve nechtěl vidět a nebo zda naše příroda nebyla tak znečištěná, ale ať se podíváte doleva či doprava, všude se válí nějaký odpad. Od papírku až po lednice či pneumatiky. Je neuvěřitelné, co jsou lidé schopni vyhodit," říká Jan Cafourek, zakladatel projektu.

Po zahájení a rozdělení rukavic a pytlů vyrazili sběrači do lesa a více než hodinu pomáhali vyčistit malebné prostředí Studáneckého lesa. Úklid provázelo ideální podzimní počasí, které dokreslilo atmosféru akce.

„HC Dynamo je v regionu velmi silnou značkou, která ovlivňuje deseti tisíce lidí. Své pozice chceme využít k dobrým věcem, které dávají smysl. Není nám jedno, jak okolí města vypadá a těší nás, že jsme motivovali celou řadu lidí k úklidu Studáneckého lesa,“ hodnotil akci tiskový mluvčí Dynama Jan Mroviec.

Za relativně krátký čas se nasbíralo několik pytlů odpadu, který lidé v lese odhodili. Dres Dynama, který podepsali přítomní hráči, získali kluci, kteří v lese našli a přinesli starou matraci.

Po ukončení akce se všichni přítomní společně vyfotili. Hráči prvního týmu ještě rozdávali podpisy a fotky fanouškům. Přišla řeč také na tolik očekávané páteční derby s Hradcem Králové. A jeden z fandů pronesl, že by nebylo marné vyluxovat východočeského rivala stejně jako Studánecký les…