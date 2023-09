Tříbodový trip… Kapitán letadla na speciální lince Pardubice - Skellefteå a zpět dopravil celou hokejovou výpravu Dynama ve zdraví. Kapitán hokejového stroje pak zařídil ve druhém utkání Ligy mistrů cenné vítězství na půdě švédského vicemistra. Lukáš Sedlák si připnul v minulém týdnu na dres céčko a dvě a půl minuty před koncem dokonal parádní obrat z 2:3 na 4:3. Na vedlejším sedadle mu výtečně sekundoval gólman Roman Will, který zlikvidoval třicet střel.

Pardubičtí hokejisté otočili zápas ve Švédsku. První trefu utkání zaznamenal Jan Mandát (vpravo). | Foto: Simon Elliason

S nadsázkou řečeno, vyslanci „zemí Koruny české“ po nějakých čtyři sta letech otočili naruby evropské dějiny. Byli to totiž oni, kdo loupili na cizím území. Na území království Švédského.

Zadina: Výhře jsme šli naproti

Takové utkání na začátku září už Dynamo dlouho nepamatuje. V součtu s domácím zápasem s Ilvesem Tampere mohou pardubičtí hokejisté hovořit o pořádně ostrém startu do sezony. Po prohře s finským protivníkem, museli v jiné skandinávské zemi pomýšlet na výhru. Být totiž po dvou kolech s nulovým ziskem mezi dalšími třiadvaceti hladovými vlčáky, ze kterých postupuje šestnáct do play off, by nemuselo klapnout…

V tamní Kraft Areně se odehrála dramatická podívaná. Oba týmy se dvakrát prostřídaly ve vedení. Pardubice se smály jako první i naposledy. Jako první udeřil Jan Mandát a ještě v úvodní dvacetiminutovce vyrovnával David Cienciala na 2:2. V prostřední části si vzali hosté střelecké volno a znovu se propadli do minusu. Závěrečný obrat si schovaly na posledních osm minut. Pomohl k němu i stoický klid hlavního kouče Václava Varadi. Při reklamní přestávce stáhl sestavu na tři útočné řady a svoje rozhodnutí doprovodil větou: Kluci buďte v klidu, oni tu chybu udělají…

Dramatickou bitvu rozsekl kapitán Sedlák. Will se vrátil do Švédska jako král

Hned při prvním střídaní po jeho taktickém manévru vyrovnal Adam Musil. Pardubický nájezd na švédské město dokončil dorážkou z bezprostřední blízkosti Lukáš Sedlák.

„Skellefteå se ukázala jako výborný soupeř. Skvěle bruslili a pro nás to byl hrozně těžký zápas. V utkání se objevily úseky, kdy jsme hráli velice dobře to, co jsme chtěli. Někdy nás soupeř dostal pod tlak, někdy my jeho. Opticky možná měli domácí navrch, musím ale naše kluky pochválit, že makali až do konce zápasu. Podařil se nám skvělý závěr. Výsledek určilo i to, že jsme výborně odehráli oslabení. Zejména ve třetí třetině. Výhře jsme šli naproti,“ konstatoval potěšeně pardubický asistent Marek Zadina.

Will: Pro gólmana ideální začátek

Pardubičtí hokejisté se mohli chlubit vyšším procentem úspěšnosti v zakončení. Mimochodem, pamatujete na jarní semifinále s Třincem, kdy v zápase Oceláře přestříleli a konečný efekt byl nulový… Na Söderströma vyslali jen dvacet pokusů. Naopak strážce jejich brány čelil čtyřiatřiceti švédským kulkám. Musel je vyděsit hned v úvodu, protože to vypadalo, že propašoval do letadla neprůstřelnou vestu. Tři exkluzivní zákroky daly předurčit, že Roman Will bude pro domácí těžkou překážkou.

„Zápas pro mě začal ideálně. Pro gólmana je vždycky lepší, když hned na něj spustí palbu. Je v akci, zpotí se. Pomohlo mi také to, že jsem si vyzkoušel zákroky z různých úhlů,“ poodhalil něco s brankářské kuchařky Will.

Vůbec nebylo znát, že člen širšího kádru české reprezentace naskočil do zápasu po čtrnácti dnech. Naposledy na vítězném Dolomiten Cupu, kdy nepovolil gól Augsburgu a pouze jednou ho nachytal Davos.

„Je pravda, že ta pauza byla trochu delší. Na druhou stranu hodně trénujeme. Naše jednotky se odehrávají ve vysokém tempu. Zkoušíme na nich spoustu herních situací. Také jsem dodatečně rád, že jsem mohl na turnaji v Itálii odchytat dva zápasy ve dvou dnech. To pro mě bylo hodně důležité. Teď už půjdou zápasy rychle po sobě. Teď pokračuje Champions League dvěma zápasy a další týden začne extraliga. Věřím, že budeme úspěšní dále,“ podotkl jednatřicetiletý borec.

Náš tým je poměrně dost silný. Dynamo může dojít daleko, míní obránce Vála

A když byl o čtyři roky mladší, chránil svatyni Rögle. Poněkud podceňovaný klub dotáhl po šestadvaceti letech do play off švédské ligy a vůbec k nejlepšímu umístění ve své historii. O větší senzaci ho připravilo předčasné ukončení sezony z důvodu covidové pandemie. Všem ve Švédsku předvedl, že nic ze svého brankářského umění nezapomněl.

„Návrat do Švédska byl příjemný. Byl jsem tady velmi spokojený, líbilo se mi tady. Švédský hokej je velmi kvalitní a já ho mám hrozně rád. Nejen tým ze Skelleftea má v kádru několik mladých talentovaných kluků. Dělají to tady dobře. Jsem rád, že jsem zase mohl ve Švédsku odchytat zápas. Samozřejmě nějaké ty vzpomínky člověku vytanuly na mysli. Čas letí hrozně rychle a nejde vrátit. Takže jsem mohl alespoň na působení v Rögle zavzpomínat,“ pousmál se Roman Will.

Top týmy na útočné vlně

Po celé utkání byl v permanenci, což ho udržovalo v koncentraci na každou vteřinu… V utkání, kdy mohli domácí zvýšit svůj náskok, nebo naopak v samotném závěru manko dohnat, svůj tým podržel. Po utkání tak mohl radostí zvednout ruce nad hlavu.

„Získali jsme hodně cennou výhru nad vicemistrem švédské ligy. Skellefteå posledních iks let hraje hodně nahoře. Takže pro nás to byl skvělý test. Přestože se utkání nevyvíjelo podle našich představ, tak se nakonec štěstí přiklonilo na naší stranu. To je tak, když děláme dobře malé věci. Dělali jsme je více a více. Z detailů se zrodilo vítězství, kterého si opravdu velmi ceníme,“ tlumočil hlas pardubické kabiny.

Novým kapitánem Dynama je Lukáš Sedlák. Je to velká zodpovědnost, říká

Úroveň hry připomínala mezistátní utkání obou zemí. Dynamo si také dostatečně vyzkoušelo hru v oslabení. Čelilo šesti přesilovkám soupeře z toho hned čtyřem v závěrečné periodě.

„Nevím, jak to vypadalo seshora z tribuny, ale z mého pohledu se jednalo o velmi kvalitní a útočný hokej dvou evropských top týmů. Samozřejmě ubránit přesilovky s těmi pravidly, které jsou v Champions League je těžší. Každopádně i pro gólmany je to zajímavé. Potřebujete je ubránit, protože jinak si nepomůžete. Musím kluky pochválit za nezměrnou obětavost. A celkově po taktické stránce jsme ta oslabení zvládli výborně,“ dodal Roman Will.

Tento týden bude rovněž ve znamení dvou vystoupení Dynama v Lize mistrů. V obou případech doma v enteria areně. Ve čtvrtek (18:00) přivítá do třetice celek ze severní Evropy, norského mistra ze Stavangeru a v sobotu (16:30) změří síly s Ingolstadtem, který zůstal ve finále německé ligy na štítu Mnichova.