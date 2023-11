Jednou to už přijít muselo…. Pardubičtí hokejisté poprvé v letošní sezoně prohráli doma. Přesněji řečeno v extralize. Před tím sedmkrát doma zvítězili, když ztratili jediný bod se Třincem. Na osmého protivníka už nevyzráli. Dlouhý nos na ně ukázal Liberec, který v enteria areně vyhrál 3:2. Naposledy Dynamo v soutěžním utkání nestačilo poslední srpnový den ve vstupním utkání Ligy mistrů na Ilves Tampere. A jak už to občas v životě chodí, osud je nevyzpytatelný. Oba celky se totiž znovu potkávají v osmifinále nejprestižnější evropské soutěže.

Pardubičtí hokejisté budou chtít navázat na vítězství z ledu v Tampere i doma. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Liga mistrů – odveta osmifinále: HC Dynamo Pardubice – Ilves Tampere Úterý 17:30. První zápas 3:1, v základní fázi 1:3 (doma).

Náskok a blíže mezi osm nejlepších mají Pardubice, které minulý týden dobyly Nokia Arenu v Tampere. Shodou okolností vyhrály 3:1, tedy přesně jako v základní fázi doma padly.

„My jsme se poctivě na Ilves připravovali. Čekali jsme vyrovnaný zápas, což nakonec byl. Super, že jsme dali ten gól na 1:1 a vzali jsme jim vítr z plachet. Pak jsme přidali dva další góly a myslím, že jsme si to zkušeně hlídali až do konce zápasu a v podstatě je nepustili do žádné vážnější situace. Jsme rádi za vítězství, je ještě jeden zápas a uděláme maximum, abychom přes Ilves přešli,“ chválil své hráče po venkovním souboji ve Finsku trenér Václav Varaďa.

Zase ten Liberec. Bílí Tygři vyzráli na Dynamo potřetí v řadě

Play off se hraje pohárovým systémem. To znamená, že si Dynamo může dovolit i prohrát. Pouze o jeden gól ale. Pokud by soupeři dovolilo vyhrát o dva, zápas se posune do prodloužení. O tři a více by znamenalo pro Východočechy v letošním ročníku konečnou. S tím ale na Varaďu nechoďte.

„Naším cílem je vyhrát celou soutěž,“ opakuje Václav Varaďa.

Jeho svěřenci musejí kousat první domácí prohru v extralize. Na druhou stranu jim v tabulce moc neuškodila, neboť si po víkendu na čele drží sedmibodový náskok. Po úspěšném vystoupení v zemi tisíce jezer dokonali euforii na plzeňském ledě, kde naprosto dominovali (6:1). Až pak přišel domácí nezdar s Bílými Tygry. Minimálně bod ztratili 54 vteřin před koncem třetí třetiny.

„Samozřejmě ten výsledek je pro nás krutý. Průběh zápasu byl pro nás lepší než výsledek. Lacině jsme inkasovali v podstatě všechny tři góly po individuálních chybách. To se v hokeji stane. Zkrátka štěstí šlo na druhou stranu, nemohli jsme dát branku, kterou bychom odskočili. Měli jsme šance, dvě přesilové hry na konci zápasu, poté přišla smolná věc a chyba, která vyústila v branku. Soupeř hrál velmi slušně, my jsme se vydali, ale máme za nula. Hodíme to za hlavu, protože v úterý hrajeme znovu,“ burcuje Václav Varaďa.

Rysi, jak se Ilves překládá z finštiny, od prohry s Dynamem dvakrát uspěli. Nejdříve udolali v městské derby v prodloužení Tapparu, současného šéfa tamní ligy. Poté vyzvali SaiPu, kterou hravě skolili. Znovu se tak ukazuje, že Dynamo bude mít co do činění s nepříjemným protivníkem.

Zdroj: Youtube