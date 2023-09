Rozlučkový večírek s bohatým občerstvením… Pardubičtí hokejisté sehráli třetí a poslední domácí zápas v základní fázi Ligy mistrů. Přivítali německého vicemistra z Ingolstadtu. Před utkáním měl na Dynamo tři body náskoku, když po třech utkáních se chlubil stoprocentní bilancí. Tomu však Východočeši udělali rázně přítrž. Po extrémně vydařené první peridodě protivníka sestřelili z hokejových výšin na zem.

Hokejový zápas základní části Ligy mistrů mezi HC Dynamo Pardubice a ERC Ingolstadt v pardubické Enteria Areně. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Liga mistrů - 4. kolo:

HC Dynamo Pardubice - ERC Ingolstadt 6:1 (4:0, 2:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 3. Rákos (Urban), 9. Cienciala (Hyka, Říčka), 14. Říčka (Sedlák, Čerešňák), 17. Sedlák (Bučko, Čerešňák), 28. Cienciala (Sedlák, Hyka), 33. Urban (Hrádek, Bukač) - 41. Simpson (Edwards, Bailey). Rozhodčí: Hribik, Pražák – Svoboda, Šimánek. Vyloučení: 3:7, navíc Dvořák, Vála (oba P), St. Denis, Bodie (oba I) všichni pět plus do konce utkání. Využití: 2:1. Diváci: 4389. HC Dynamo Pardubice: Will – Dvořák, Musil, Vála, Bukač, Čerešňák, Bučko, Hrádek – Zeman, Sedlák, Urban, Rákos, Hyka, Poulíček, Vondráček, Říčka, Paulovič, Zohorna, Cienciala, Mandát, Kousal. Trenér: Václav Varaďa. ERC Ingolstadt: Williams – Schulte, Zitterbart, Wagner, Maginot, Jobke, Krauß, Rowe, Höfflin, Virta, Stachowiak – Simpson, Bodie, Edwards, Hüttl, Schwarigner, Henriquez-Morales, Friedrich, St. Denis, Pietta, Nijenhuis, Bailey. Trenér: Mark French.







Do utkání nemohl nastoupit v utkání se Stavangerem zraněný Radil, kterého v jeho lajně nahradil Mandát. V enteria areně to vypadalo jako za starých časů. Severní tribuna totiž byla plná fanoušků. Vlály na ní modrobílé vlajky Ingolstadtu.

Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil

První třetina by vystačila na celý zápas. Co se týče událostí. Nejenže domácí čtyřikrát rozvlnili síť za Williamsem, došlo také ke zranění čárového rozhodčího a dvou bitek, které odnesly Pardubice dvěma tresty do konce utkání. Ale popořadě. Ve třetí minutě pláchl po křídle Urban, naservíroval puk Rákosovi, který poprvé šlehl.

Vzápětí se zranil jeden z čárových rozhodčích, který musel do kabiny na šití. A tak se hrálo jako za starých času pouze za soudcování tří. Pravda, trochu obráceně, když převahu měli hlavní. V sedmé minutě byl vyloučen Krauß, nicméně jeho kolega, top scorer týmu Stachowiak měl v oslabení na holi vyrovnání. Na místo toho Dynamo zvýšilo. Hyka objevil na kruhu volného Ciencialu, který z voleje propálil gólmana.

Další vzruch v enteria areně přinesla hromadná bitka. Nejhůře z ní vyšli Dvořák a St. Denis, kteří museli předčasně do sprch. Domácí to nevykolejilo. Sedlák nabil na kruh Říčkovi, a ten mohl zvednou svůj nástroj nad hlavu. Německá lavička se ještě snažila zvrátit verdikt trenérskou výzvou. Marně, gól byl potvrzen.

Brankové hody hostitelů pokračovaly. Williams jen vyrazil střelu Bučka a číhající Sedlák ho procedil počtvrté. Gólman Ingolstadtu mohl být rád, že nerozumí česky. Pardubičtí fanoušci ho totiž počastovali pokřikem: Díro, díro… Následovala další boxerská vložka. Vítězný gladiátor Vála byl nakonec poražený, protože byl rovněž vykázán do šatny. Soupeř dostal pětiminutovku početní výhody, ale do černého se netrefil ani Bodie, který byl před Willem osamocen.

Útočný elán domácích neutichl ani po první výměně stran. Úspěšně přežili zbytek dlouhého vyloučení a znovu spustili vodopád střel na Williamse. Velký tlak při trestu Jobkeho ještě ke gólu nevedl. Krátce po jeho návratu ale ujela dvojice Sedlák – Cienciala a přečíslení využila. Kapitán nabíjel, „Činel“ z první zabubnoval. A zimákem se rozezněla píseň Pátá v podání pardubických fans.

Těsně před koncem první poloviny střetnutí se manko hráčů vyloučených do konce utkání srovnalo. Bodie si neodpustil podkopnutí. V tu chvíli už seděl za katrem jeho spoluhráč, a tak německý tým šel do tří. S dlouhou dvojnásobnou přesilovkou ovšem Dynamo naložilo poněkud ležérně.

Na druhé straně nepustil za svá záda puk Will při tutovce Virty. Jak se využívají šance předvedli hostům mladíci. Hrádek v přesilovce adresoval přihrávku Urbanovi, který okořenil svůj výkon šestou trefou svého týmu. Od další pohromy zachránila Williamse tyč, po dalším projektilu Říčky.

Třetí část zahájili domácí pouze ve třech a přesile už neodolali. Bailey přihrál Simpsonovi a Will už se nestihl přemístit. I když v tu dobu už se Rákos vrátil z "vezení" na led. Otevřený hokej nebral konce. Krátce po inkasované brance se znovu vytáhl pardubický gólman, který kryl těžkou střelu, takže hráč soupeře čekal na dorážku marně. A otevřeně fandily oba tábory. Za své výkony zaslouží kredit, protože takovouto atmosféru Liga mistrů nepamatuje každý zápas. Co zápas, sezonu… Sledovaly další příležitost Dynama, ale Paulovič se do střelecké listiny nepřiřadil. Závěrečná pětiminutovka už se odehrála v poklidu. Gólmani sice byli ve střeho, ovšem žádný horký kaštan už z ohně netahali.