Půjčka za oplátku. Pardubičtí hokejisté se poprvé v Lize mistrů představili ve venkovním prostředí. Zatímco doma proti Ilvesu Tampere neuspěli, na severu Evropy brali všechny body. Přitom ještě sedm minut před koncem prohrávali. Potom ale předvedli famózní obrat, když smetanu slízl kapitán Lukáš Sedlák.

Dynamo vyhrálo v Lize mistrů ve Švédsku. | Foto: Ladislav Adámek

Liga mistrů - 2. kolo:

Skellefteå AIK - HC Dynamo Pardubice 3:4 (2:2, 1:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 12. Johnson (Salomonsson, Hugg), 13. Lindström (Sandberg, Granberg), 29. Dzierkals – 9. Mandát (Čerešňák), 15. Cienciala (Hyka, Čerešňák), 54. A. Musil (Košťálek), 58. Sedlák (Dvořák, Hyka). Rozhodčí: Björk, Öhlund – Persson, Yletyinen (všichni Švédsko). Vyloučení: 3:6. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 3154. Skellefteå AIK: Söderström – Pudas, M. Forsfjäll, Salomonsson, Olsson, Granberg, Lundberg, Sandik-Pellika – Robertsson, P. Lindholm, Lindström – Sandberg, Johnson, Hugg – Dzierkals, Lindberg, M. Lindholm – Keilin, Z. Forsfjäll, Stenman – Vuollet . Trenér: Robert Ohlsson. HC Dynamo Pardubice: Will – Čerešňák, D. Musil, Košťálek, Dvořák, Hrádek, Vála, Kolář – Hyka, Sedlák, Říčka – Radil, Zohorna, Kousal – Cienciala, Poulíček, Paulovič – Vondráček, A. Musil, Mandát. Trenér: Václav Varaďa

Dynamo se vytasilo na soupeře s gólmanem Romanem Willem, který proti finskému týmu odpočíval. A tah to byl mistrovský. Bývalá opora Rögle se vrátil do švédského království jako král.

Domácí přivítali svého soupeře v Kraft Areně vodopádem střel. Pardubický muž s maskou Roman Will už ve 40. vteřině zneškodnil bombu Salomonssona z kruhu. Vzápětí se vyznamenal i při dělovce Pudase z podobného místa. Do třetice zastavil další nebezpečný pokus ze švédských hokejek. Po jeho zákroku vyrazil do protiútoku Radil, ovšem čisté konto zatím udržel také Söderström. Jenže pouze do 9. minuty. Od modré vypálil Čerešňák, jeho střelu zblokoval na zadní mantinel domácí hráč a odražený puk poslal Mandát mimo dosah gólmana. Hosté se ale z vedoucí branky dlouho neradovali. Dvě a půl minuty. Hugg prohodil od bočního mantinelu kotouč mezi čtyřmi hráči protivníka na volného Salomonssona, ten přihrál najíždějícímu Johnsonovi, kterému stačilo vložit do dráhy letu puku hůl. Poté putoval na trestnou lavici M. Lindholm, ale tento trest se ukázal pro domácí výhodou. V oslabení totiž ujela dvojice Sandberg – Lindström a druhý jmenovaný dostal příhru jako na zlatém podnosu. Podle nových pravidel pro Champions League se vyloučený hráč mohl za odměnu vrátit. Nicméně hned po návratu inkasoval další trest za nesportovní chování. A ten už Dynamo využilo. Hyka narýsoval kolmici na Ciencialu, po jehož nápřahu si Söderström srazil puk k tyči. Nervóznější závěr první třetiny vyústil třemi menšími tresty.

V přestávce mezi třetinami zřejmě oba trenérské štáby upozornily na větší zodpovědnost při bránění. Druhá perioda už tolik příležitostí nenabídla. Oba týmy už si nedopřávaly tolik prostoru. Vedení si vzali zpět domácí hokejisté. Dzierkals zachytil špatnou rozehrávku před útočnou modrou, stahovačkou si odkryl střeleckou pozici a Willa prostřelil. Rychle mohl vyrovnat Vondráček. Po kličce do bekhendu však umístil svou střelu jen do brankářovy hrudi. V závěrečné minutě prostřední periody se blýskl samostatnou akcí z hloubi vlastního obranného pásma Sedlák, ovšem na konci akce už neměl tolik sil vystřelit a Söderström sklapl betony včas.

Úvod posledního dějství zahájila Skellefteå přesilovkou. Pardubice zamkla, ovšem Will se překonával. I po jejím skončení, když zlikvidoval sólo Hugga, který se na něj pokoušel vyzrát bekhendovou kličkou. Hostující snahu o vyrovnání hatila nedisciplinovanost. Jednu z ojedinělých šancí nevyužil A. Musil po předložení Vondráčka. Na závěrečných sedm a půl minuty stáhl kouč Varaďa sestavu na tři útočné lajny. A jeho nápad přinesl okamžitě ovoce. Košťálek oslovil A. Musila, který ukrytou střelou o tyč srovnal stav na 3:3. Oba týmy se snažily strhnout vítězství na svoji stranu. Will zmařil tutovku M. Lindholmovi. V čase 57:35 vypustil od modré projektil Dvořák, gólman ho nepokryl a volný Sedlák zasunul puk za jeho záda. Na potvrzení pardubické branky se čekalo poněkud déle. Domácí kouč si totiž vzal trenérskou výzvu. Lavička se domnívala, že útok Dynama začal ofsajdovým postavením. Chybně, gól byl uznán. Závěrečná power play domácích už změnu skóre nepřinesla, protože mezi třemi tyčemi stál Will.