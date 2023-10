Remíza. Zápas mezi domácí Vervou Litvínov a Dynamem Pardubice sice neskončil nerozhodným výsledkem, ale co se týče vzájemných zápasů, tak jsou si tyto týmy aktuálně rovni. Ve vůbec prvním zápase letošní sezony porazili svěřenci trenéra Václava Varaďi 5:1 Vervu a teď jim to jejich soupeř vrátil na své domácí půdě. Litvínov porazil Pardubice 4:1 a zamířil na první místo extraligové tabulky. Pozitivem pro Dynamo je fakt, že se do sestavy po zranění vrátil Ondřej Rohlík, který se postavil ve čtvrté formaci vedle Daniela Rákose a Jana Mandáta.

Litvínov v domácím duelu s Pardubicemi vyhrál 4:1 a zamířil na první místo extraligové tabulky. | Foto: Deník/Edvard D. Beneš

Zřejmě nejhorší třetina v dosavadním průběhu Tipsport extraligy. Tak se tvářilo úvodní dějství pro hokejisty Pardubic. Ti v Litvínově prohrávali již ve čtvrté minutě, když Koblasta překvapil Milana Kloučka. Právě gólman hostů si vybral chvíli smůly i při druhé brance, jelikož nestihl zavřít betony při střele Liama Kirka. Dynamo si vypracovalo velikou příležitost na snížení z hole Davida Ciencialy, ale Tomek skvělým zákrokem odmítl. Čtyři minuty si vylámal zuby na litvínovském brankáři i kapitán hostů Lukáš Sedlák. V samotném závěru úvodního dějství navíc přišla další pomyslná facka pro tým Václava Varaďi, když na 3:0 pro domácí zvyšoval z předbrankového protoru Gut.

Druhá část sice na výsledku nic nezměnila, ale Dynamo ukazovalo svoji dominanci a tlačilo se mohutným stylem za vylepšením čísel na světelné tabuli. V nadějné šanci byl například Martin Kaut, ale Tomek v bráně opět začaroval svoji lapačkou.

Pardubice vstoupily do třetí části přesně tak, jak potřebovaly. Nebude asi překvapením, že úspěšným střelcem se stal Lukáš Radil a vykřesal tak naději pro svůj tým na vyrovnání. Hosté pokračovali v tlaku i po dobu následujících minut, ale Čerešňákův faul přerušil slibně vyhlížející naděje na snížení. Varaďova družina však toto oslabení přežila a mohla pokračovat ve snaze snížit. Tři minuty před koncem základní části zkusily Pardubice odvolat brankáře, ale Kirk tuto snahu potrestal a poslal svůj tým opět do tříbrankového trváku. Ten litvínovští hokejisté už udrželi a postoupili na první místo tabulky právě před Dynamo.

"Rozhodla první třetina. Tam náš výkon nebyl optimální, a i když jsme se na to připravovali, museli jsme se přizpůsobit tomuto ledu, který je tu menší a věděli jsme s čím Litvínov přijde. V první třetině jsme tahali za kratší konec. Litvínov byl produktivní, z těch šancí, co si vytvořil, dal gól. Nám se to nepodařilo zastavit, a to si myslím, že rozhodlo. Před druhou třetinou si hráči něco řekli v kabině, začali to plnit a myslím, že jsme začali hrát dobře. Druhá a třetí třetina byla z našeho pohledu dobrá, tlačili jsme se do brány, vytvořili jsme si šance, ale i díky dobrému výkonu brankáře jsme je nedokázali proměnit. Samozřejmě nás to mrzí, ale v první třetině jsme zaspali a ta rozhodla o výsledku dnešního utkání," hodnotil utkání pardubický asistent trenéra Marek Zadina.