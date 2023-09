Indiání si pardubické koně neosedlali. I když, po celý zápas se v sedle snažil udržet plzeňský brankář Samuel Hlavaj, který svými zákroky deptal pardubické útočníky a bavil přítomné diváky. Svěřenci trenéra Václava Varaďi si však na něj stejně několikrát přišli. Konkrétně se hned dvakrát trefil Lukáš Radil a jednu branku přidali Ondřej Vála s Tomášem Zohornou. Dynamo po dominantním výkonu na domácím ledě v enteria areně zvítězili nad Plzní 4:1 a s šestnácti body vede tabulku Tipsport extraligy.

Roman Will sahal proti Plzni po čistém kontu. Nakonec však byl devět vteřin před koncem prostřelen. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

HC Dynamo Pardubice - HC Škoda Plzeň 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Branky: 2. Radil (T. Dvořák, Hrádek), 31. Zohorna (R. Kousal, Vála), 45. Vála, 53. Radil (R. Kousal). Rozhodčí: Kika, Vrba – Axman, Bohuněk. Vyloučení: 3:5. Využití: 0:0. Diváci: 9187. HC Dynamo Pardubice: Will (Klouček) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Bučko, Vála, Hrádek, Kolář – Cienciala, Sedlák (C), Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil –Říčka, Poulíček (A), Paulovič – Mandát, Rákos, Vondráček. HC Škoda Plzeň: Hlavaj (Pavlát) –Kvasnička, Zámorský, Houdek, Dujsík, Piskáček (A), Jiříček – Schleiss (C), Lev (A), Holešinský – Hrabík, Adam, Pour – Benák, Mertl, Rekonen –Straka, Jansa, Matýs – Indrák.

Dynamo na nic nečekalo a po třiasedmdesáti vteřinách šlo do vedení, když nejprve Hrádek poslal puk na Dvořáka, který ho nahodil do předbrankového prostoru, kde stál ve formě hrající Lukáš Radil, jenž kotouč tečoval za záda Hlavaje. Právě plzeňský brankář se stal hrdinou svého týmu v sedmé minutě první třetiny, když skvělým zákrokem vychytal naprosto osamoceného Válu. Pardubice byly aktivnější i po zbytek úvodního dějství, ale Hlavaj všechny střely kryl a do kabin se odcházelo za stavu 1:0 pro domácí celek.

Průběh druhé části dlouho patřil spíše hostům, kteří si především v přesilové hře tvořili jednu šanci za druhou. Nutno však říct, že Roman Will držel nadále čisté konto. A tak opět přešlo do útoku Dynamo. Při tlaku Pardubic se ke střele dostal Robert Kousal, kterého sice Hlavaj vychytal, ale na dorážku Tomáše Zohorny byl už krátký. Pardubičtí následně přebrali otěže a potvrzovali obrovskou kvalitu. Všichni útočnici i obránci domácího celku pak naráželi na opravdu skvělý výkon plzeňského strážce svatyně. Ten pobavil diváky hned několika skvělými zákroky, které se rozhodně dostanou do záznamů tohoto odehraného kola.

Dynamo si v úvodu třetí části zahrálo přesilovou hru, ale tu opět nedokázalo proměnit. Ze třetí branky se však domácí fanoušci radovat mohli. Tu trochu kuriózně vstřelil Ondřej Vála, když nahodil puk o mantinel a ten se následně vrátil do předbrankového prostoru, kde si ho Hlavaj smolně srazil za svá záda. Plzeň pak v samotném závěru, konkrétně devět vteřin před koncem, korigovala výsledek, když se prosadil po otočce za brankou Jansa.