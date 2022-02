POKORA

A Hradec? Jasně ukázal v jaké formě a pohodě je. Se silnými celky z horní poloviny tabulky nenechal nikoho na pochybách, že letos může dojít hodně daleko. „Výhry nás těší, ale musíme s pokorou pracovat dál,“ poznamenal hradecký kouč Tomáš Martinec. Plzeňská Škodovka přijela hrát do Hradce otevřenou partii, což se ji nevyplatilo. Lvi dali základ k jasné výhře už v první třetině, kterou ovládli 3:0.

Ve vyhecovaném duelu, který nabídl hned několik šarvátek válel Kevin Klíma. Syn slavného otce Petra nasázel hattrick.

„Kluci mi góly parádně připravili, já jenom střílel a naštěstí to tam padlo,“ hodnotil svoje galapředstavení hrdina nedělního mače. Plzeň je bezpochyby pro Kevina Klímu ideálním soupeřem, vždyť ji letos nasázel šest branek.

„Nevím, jestli je to oblíbený soupeř, když proti nim hrajeme, tak se mi daří. Důležité je však pouze jestli vyhráváme,“ doplnil. A to se Mountfieldu daří, proti Plzni to byla již šestá výhra v řadě. S dosavadním ziskem 105 bodů vévodí extralize a s Třincem si to rozdá o zisk Prezidentského poháru. „Užíváme si to, ale musíme pořád koukat na sebe a ne na ostatní,“ uzavřel Klíma.

O DALŠÍ BODY

Už dnes se hraje o další důležité tři body. Východočeši se od 17.30 představí na ledě mladoboleslavských Bruslařů. „Boleslav je vždycky hrozně nepříjemný tým. Letos se jim sice úplně nedaří, ale ten jejich bruslivý styl hokeje je pro každého těžký, protože člověk nemá na nic moc času. Myslím, že s tímhle na nás nastoupí. My se musíme hlavně soustředit na náš výkon, abychom dobré výsledky potvrdili," nechal se slyšet hradecký bek Bohumil Jank.