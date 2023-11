Festival neproměněných šancí. Tak tímto pojmenováním se prezentovalo v prvních dvou třetinách východočeské derby mezi domácími Pardubicemi a Hradcem Králové. Na obou stranách zářili především brankáři, kteří deptali útočníky skvělými zákroky. Ve třetím dějství se ale rozjely brankové hody. Dynamo i díky dvěma trefám Martina Kauta, který se ukázal jako odborník na Mountfield, zvítězilo 5:2.

Pardubické ochozy se před nástupem hráčů na led rozsvítily. Fanoušci tím odstartovali druhé letošní derby mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. | Video: Deník/Tomáš Mach

Východočeské derby zaplnilo ochozy enteria arena k prasknutí a hokejisté obou týmů se tak těšili na tradičně vypjatý zápas. Hradec vstupoval do zápasu s paradoxně lepší formou než domácí tým, svěřenci trenéra Martince vyhráli pět utkání z šesti posledních. Naopak Dynamo se v Tipsport extralize lehce trápí. Doma nejprve nestačilo na Liberec a následně v prodloužení prohrálo i v Brně. Motivaci pro vítězství měli tak svěřenci trenéra Varadi pořádnou…

Zdroj: Deník/Tomáš Mach

Utkání odstartovala hned přesilová hra Hradce Králové. Hosté si sice vypracovali hned několik střel, ale Will všechno kryl a Pardubice se tak poprvé v zápase mohly vrhnout do útoku. To se ukázalo jako dominantní disciplína domácích, kteří tak šli do vedení. Čerešňák u pravého mantinelu přiťukl puk na najíždějícího Zohornu, který ještě vylepšil střeleckou pozici pro Roberta Kousala, jenž překonal v tu chvíli přesouvajícího se brankáře Lukáše.

Pořádně horko bylo v enteria areně v průběhu čtrnácté minuty. Nejprve se musel blýsknout Lukáš, který vychytal osamoceného Radila a na druhé straně vzápětí pořádně prověřil Willa hradecký Miškář. V samotném závěru úvodního dějství šli hosté do dvojnásobného oslabení. Dynamo mohlo tuhle výhodu využít z rukou Kousala, ale Lukáš ho skvělým zákrokem vychytal a úvodní dějství tak již žádnou další branku nenabídlo.

Hradec doplatil na nedisciplinovanost

V úvodu druhého dějství se ještě dohrávala přesilová hra domácích, ale skončila bez gólového efektu. Mountfield poté ukázal, že střílet góly umí také a srovnal nepříznivý stav zápasu. Will nejprve skvělým zákrokem vychytal Janka, ale puk se následně odrazil za bránu, odkud s ním vyplaval Oliver Okuliar a zakončil do odkryté svatyně domácích.

Hosté se však neradovali příliš dlouho. Dynamu vrátil vedení Martin Kaut, když dostal nalitý puk od Petera Čerešňáka a dělovkou nedal Lukášovi šanci - 2:1.

Pro Hradec mohlo být ještě hůř, jelikož se Marcel po zbytečném faulu na Sedláka nechal vyloučit, hosté ale se štěstím oslabení přežili.

Zbytek druhé části se již dohrával v poklidnějším režimu a do kabin se tak odcházelo stále za vedení domácího týmu.

Mountfield v úvodu třetí části zamkl pardubické hokejisty v jejich pásmu, ale žádnou výraznější šanci si nevypracoval. Naopak Dynamo dostalo šanci navýšit skóre z přesilové hry. To se Pardubicím podařilo, když se podruhé v zápase prosadil Martin Kaut. Netrvalo dlouho a na svého spoluhráče navázal vstřeleným gólem i David Cienciala z přesilové hry - 4:1. Lvy pak ještě trochu do zápasu vrátil třetím zásahem v sezoně Šťastný.

Hradec v samotném závěru sáhl ke hře bez brankáře, ale ani tato snaha se jim nevyplatila a potvrzující gól vstřelil do prázdné Jan Mandát. Enteria arenou tak zazněla píseň Pátá a Dynamo díky vítězství překonalo jako první tým v letošní sezoně hranici padesáti bodů.