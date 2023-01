Branky: 18. Vala (Havránek, Menšík) – 35. Svoboda (Rákos, Nedbal), 41. Rohlík (Rákos, Hanousek), 54. Matys (Kaut), 57. Mandát (Rohlík). Rozhodčí: Petružálek, Valenta – Veselý, Peluha. Vyloučení: 3:4. Využití: 2:2. Diváci: 858. Pardubice B: Klouček – Bukač, Zdráhal, Nedbal, Hanousek, Chabada, Hrádek, Drtina – Matys, Rákos, Rohlík – Urban, Hruška, Svoboda – Rouha, Kaut, Mandát – Kaplan, Machač, Lichtag.

Lépe do zápasu vstoupili domácí a v osmé minutě poprvé zahrozili, ale Kloučka nepřekonali Menšík, ani Tecl. První branku v utkání viděli fanoušci z hole domácího útočníka Valy. Ten dokázal využít zaváhání Kloučka a vypadlý puk doklepl za jeho záda. Dynamo mohlo srovnat z hole Matýse, ale puk za záda Berana nedotlačil.

Druhá a třetí třetina již byla v režii svěřenců trenéra Baďoučka. V pětatřicáté minutě srovnal Svoboda po samostatném úniku, když Berana překonal střelou k pravé tyči. O vítězství hostů se však rozhodlo až ve třetím dějství.

Těsné vedení vystřelil Rohlík v samotném úvodu třetiny, když zamířil přesně pod lapačku domácího strážce svatyně. Srovnat mohl Pořízek, ale Klouček již za svá záda žádnou střelu nepropustil. Proto zavelely ke třem bodům Pardubičtí. Na 3:1 zvyšoval Matýs po povedeném blafáku a poslední hřebík do rakve zatloukl navrátilec do Dynama, Jan Mandát. Ten se v pardubickém dresu objevil po tříleté pauze a hned v prvním zápase si připsal cenné vítězství a důležitý gól.

David Havíř (HC Dynamo Pardubice): „V první třetině jsme tu skoro nebyli, měli jsme tu jediného hráče a to byl Milan Klouček, který nás podržel. Nakopla nás ubráněná přesilovka pět na tři. Poté přišlo vyrovnání a povedená třetí třetina, kterou bych zhodnotil velice kladně. Kluci makali a dělali to, co jsme potřebovali. Štěstí se obrátilo k nám a dali jsme i ty branky, které jsme potřebovali. A znovu gratulace klukům do kabiny."