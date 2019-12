Pořadí kanadského bodování pardubického týmu vévodí první útočná formace, v níž dvě letní posily Dynama doplňuje JAN MANDÁT. Čtyřiadvacetiletý útočník, jenž hraje v Pardubicích už druhým rokem, v tomto ročníku vstřelil šest branek a přidal devět asistencí.

Jaká byla prosincová reprezentační přestávka?

S příchodem nového trenéra jsme nacvičovali především dost ze systému. Proběhlo to dobře, zaplaťpánbůh za ty dvě výhry před pauzou. To pomůže, pak je lepší nálada, protože během pauzy se hodně trénuje. Tréninkové dávky se lépe snáší. Hodně jsme se zaměřili na systém, abychom věděli, co po nás trenér chce. Myslím, že to funguje.

Změny trenérů jsou v Dynamu časté, na týmu se to vždy nějakým způsobem projeví. Jak zatím vnímáte tu poslední změnu?

Změny samozřejmě nikdy nejsou jednoduché. Ať už pro hráče, vedení nebo fanoušky. Zatím to podle mě celá kabina vnímá pozitivně. Tréninky mají hlavu a patu, s panem Razýmem je dobrá komunikace. Uvidíme, co nám to přinese v zápasech.

Co se dá udělat pro to, aby se herní pohoda přenesla po pauze i do dalších zápasů?

Musíte se zaměřit na detaily. Naše produktivita je stále nízká, i když poslední dva zápasy se to konečně zvedlo. Jde o to se snažit dát z každé střely gól a zaměřit se na dorážení puků před bránou. Najít si to místo. Je to těžké, ale o těchto detailech to bývá.

V posledních zápasech nejvíce bodovali Robert Kousal a Radoslav Tybor, dvě letní posily. Jak se vám s nimi v první formaci hraje?

Výborně. Je pro mě jednoduché s nimi hrát, protože na sebe celý zápas mluvíme. Pořád si říkáme nějaké situace a snažíme se něco dopilovat. Myslím, že jsme si sedli od prvního zápasu, kdy jsme spolu nastoupili. Říkali jsme si, že to vypadá, kdybychom spolu hráli už dva roky. Kluci jsou výborní. Kousy je spíše nahrávač, Rado zase velký zakončovatel. Pan střelec.

Předtím jste nastupoval i jako centr v různých formacích… Tato pozice v prvním útoku sedí i vám?

I s příchodem pana Razýma jsme se o tom bavili. Ptal se mě, jestli hraji i centra. Řekl jsem, že ano, protože je mi celkem jedno, jestli hraji centra nebo křídlo. S klukama mi to teď ovšem rozhodně sedí.

Projevuje se to i na osobních číslech, protože už teď máte více kanadských bodů než za celou základní část minulé sezony…

Je to zajímavé, ale asi je to i tím, že dostávám hodně času na ledě. Když to srovnám se začátkem minulé sezony, kdy jsem hrál třeba sedm minut za zápas, tak nyní je to osmnáct až dvacet. Body se pak sbírají jinak. Čím více jste na ledě, tím více máte šanci dát gól. A vzhledem k tomu, že hraji s Kousym a s Radem, tak to někdy přijde samo.

Dnes hrajete v Mladé Boleslavi, která není pro Pardubice zrovna oblíbeným soupeřem. Jaký tým vás čeká?

Nejen pro Pardubice. Myslím, že celkově má Boleslav velice dobrý tým. Když se podíváme na statistiky z minulosti, tak proti nim nevyhráváme a víme o tom. Snažíme se na to zaměřit. Jedeme tam samozřejmě s tím, že chceme urvat body. Uvidíme, jak se přes pauzu připravili. Takové zápasy mají náboj, každý je takový vyrelaxovaný.

Jste v polovině základní části. Nejbližší cíl je dotáhnout se na soky před sebou?

Jednoznačně. Můžeme být na druhou stranu ještě rádi, že nám týmy před námi tolik neodskočily. Pořád jsme se jich drželi. Nějakých posledních deset zápasů jsme nehráli špatně, samozřejmě kromě duelu v Třinci, kde nám to vybuchlo. Jinak jsme podle mě nehráli špatný hokej, párkrát nám to uteklo v prodloužení, nebo jsme dostávali góly ve třetí třetině. Teď výkony musíme potvrdit zase výsledkově, abychom se posunuli v tabulce. A aby se situace kolem pardubického hokeje trochu uklidnila. Jsem tady rok a půl a celou dobu jsem poslední. Hlava už nefunguje tak, jak by měla. Chtělo by to celkově uklidnit.

Premiéra Razýma v Mladé Boleslavi

Zpět do extraligového kolotoče. To platí nejen pro Pardubice po reprezentační přestávce, ale i pro nového trenéra Milana Razýma. Po týdnu od nástupu do funkce ho čeká premiéra na pardubické střídačce. Dynamo dnes hraje v Mladé Boleslavi, kde extraligový zápas 27. kola začíná v 17.30 hodin. „Týden je krátká doba, ale kluci k tomu přistoupili zodpovědně. Snažíme se najít cestu z posledního místa. Všichni si uvědomujeme, v jaké situaci Pardubice jsou. V každém utkání chceme podat takový výkon, aby nám přinesl body,“ řekl Razým po pondělním tréninku.

I vzhledem k posledním vítězným zápasům nad Spartou a Brnem nelze očekávat velké změny v sestavě. „Cesta k úspěchu byla přes bojovnost a využití přesilových her, navíc kluci nedostali branku v oslabení. I na tom jsme se snažili dál zapracovat, protože nerovnovážné situace zápasy rozhodují,“ dodal Razým. Mladá Boleslav před pauzou naopak třikrát v řadě prohrála. I přesto je na čtvrtém místě.