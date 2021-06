Zpráva o úmrtí hokejisty Marka Trončinského zasáhla hokejové prostředí nejen v Česku. Nejvíce pochopitelně na místech, kde obránce dříve působil.

Na jaké hokejové momenty se v souvislosti s Markem Trončinským a jeho působením v Pardubicích bude taky vzpomínat?

PRODUKTIVNÍ OBRÁNCE

Marek Trončinský platil za tvořivého beka, což se odráželo i v jeho statistikách. Když poprvé v lednu 2017 nastoupil za Dynamo, hned v Liberci vstřelil dva góly.

V baráži o extraligu potom ve dvanácti duelech nasbíral 13 kanadských bodů. Tři asistence během utkání v Karlových Varech nasměrovaly tým k důležité výhře.

Když pak Trončinský odehrál za Pardubice celou následující sezonu, stal se nejproduktivnějším bekem celé extraligy. Ve své kariéře už podruhé, předtím v Liberci.

EMOCE A NASAZENÍ

Marek TrončinskýZdroj: HC Dynamo PardubicePardubické fanoušky si získal i svým zápalem pro hru a tím, jak zápasy prožíval. Někteří příznivci si dodnes pamatují oslavu v derby proti Mountfieldu HK, kdy po gólu cestou za spoluhráči ještě šťouchl do Bedřicha Köhlera, aby mu vrátil předcházející zákrok ze strany hradeckého útočníka.

Právě vypjaté východočeské bitvy si taky užíval. Jednou v Hradci, když se vracel po třítýdenní pauze, vstřelil při výhře 6:4 dva góly. „Vyhráli jsme, jsem spokojený. Bylo mi řečeno, že budu hrát ve dvou obranách. Trenéři si asi mysleli, že jsem odpočatý, ale tak to nebylo, protože jsem dost trénoval, smál se Trončinský.

HOKEJOVÉ KOUSKY

Přihrávky, kličky, herní přehled. To bylo jeho. Za Pardubice hrál v době, kdy se tým po většinu času pohyboval u dna tabulky. Právě jeho hra dokázala fanoušky v těžkých časech potěšit.

Třeba při jednom domácím utkání s Vítkovicemi. Začalo to akcí, kterou zakončila jeho nahrávka na Tomáše Rolinka. „Prostě jsme si to ťukli, já jsem puk hodil Rolasovi do kanceláře před branku,“ nehledal v tom vědu.

Potom se zase netradičně zbavil protihráče Jaromíra Pytlíka na modré čáře. Přehodil si puk přes něj. „Hodil jsem si to spíše vedle něj, nebylo to podle mě extrémní riziko,“ řekl tehdy Trončinský, jenž po dvou asistencích ještě přidal i jeden gól. Tak bavil hokejem v Pardubicích.

Sheffield na něj nezapomene

Vzpomínají i v Anglii. Tam si Marek Trončinský získal přízeň fanoušků, když během sezony 2019/2020 hrál za Sheffield Steelers. „Byl jsem z toho nadšený. Servis byl výborný, na zápasy nám chodilo kolem osmi tisíc diváků, po zápase byly děkovačky,“ vzpomínal Trončinský před rokem v rozhovoru pro Deník.

Na severu Anglie získal i pohárovou trofej, jenže další sezona se kvůli pandemii koronaviru nerozjela. Český obránce hrál v Rumunsku, ale nedávno se se Sheffieldem dohodl znovu na návratu na britské ostrovy. Na něj už po tragické zprávě z víkendu nedojde.

„Je to velmi smutný den, hokejový svět přišel o skutečně dobrého hokejistu,“ prohlásil Aaron Fox, trenér Sheffieldu. Na svého bývalého spoluhráče zavzpomínal na mistrovství světa v Lotyšsku i britský obránce Ben O'Connor.

„Takovou zprávu nechcete slyšet, byl to dobrý kamarád i spoluhráč. Bude chybět nám i fanouškům. Všichni v Sheffieldu ho milovali, klub na něj nikdy nezapomene,“ řekl bek po utkání se Slovenskem.