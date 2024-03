Jedenáct let jako by o sobě ani nevěděli. Chodili kolem sebe jako nevidomí… Přes padesát zápasů v základní části. Ale ani jeden ve vyřazovací části. Několikrát měli k sérii v play off blízko. Naposledy v loňské sezoně a hned z toho mohly být finálové bitvy. Letos se musí hokejisté Pardubic a Hradce Králové spokojit „jen“ se čtvrtfinále. Každopádně se bude jednat o velký sportovní svátek pro celé východní Čechy. Favoritem ságy na čtyři vítězné je Dynamo. Nejenom že ovládlo základní část s rekordním počtem bodů, ale především Mountfield porazilo ve všech čtyřech případech.

Marek Zadina se chystá na čtvrtfinálovou sérii play off Tipsport ligy proti Hradci Králové. | Foto: HC Dynamo Pardubice

Pardubický soupeř nebyl do poslední chvíle znám. Nakonec Hradec do Pardubic poslal Liberec, který zcela obrátil sérii předkola play off s Olomoucí.

„Připravovali jsme se na dva týmy. Na Hradec a Olomouc. Vyšel na nás Hradec. Soupeře bereme s respektem. Už vyhlížíme vstupní páteční duel,“ říká pardubický trenér Marek Zadina, který k tomu dodává: „Hráči se soustředili sami na sebe. My trenéři jsme samozřejmě sledovali, jak se série vyvíjí. Vyhodnocovali jsme podklady tak, abychom se důsledně přichystali na oba potencionální soupeře.“

Zatímco Hradec musel do předkola, Pardubice jako přímý účastník čtvrtfinále dostaly týden volna k dobru.

„Už v průběhu února měli kluci jasně daný program, aby věděli, co je čeká po základní části. Aby věděli, co si mohou naplánovat. Nejdříve nějaký oddych a potom jsme se samozřejmě vrátili do tréninku. Nejdříve se s naší pomocí připravovali sami za sebe a pak na soupeře,“ poodhaluje.

Marek Zadina s trofejí pro vítěze základní části.Zdroj: HC Dynamo Pardubice

Víme, na co se přichystat

Co ale drží pod pokličkou, je taktika na soupeře. V play off je to zcela logické. Pracovník banky také nehovoří o číselném kódu pro trezor. Klubový lékař rovněž nikde nevytrubuje, jak jsou na tom jeho „pacienti“ zdravotně.

„Máme nějaký plán. A pochopitelně víme, co bychom chtěli na Hradec hrát. A přesně na to jsme se v trénincích zaměřili,“ mluví tajemně Zadina.

Buď jak buď, musí být se svými kolegy jako ostříž. Mountfield prošel přes Vítkovice v nejkratším možném termínu 3:0 na zápasy. A rovněž poslední vzájemný zápas dal o sobě Hradec vědět. V tom smyslu, že se mu vrací forma z loňského play off. V pardubické kabině tak svítí červená kontrolka.

„V play off je každý soupeř těžký. Všechny manšafty, co se dostaly do čtvrtfinále, tak každý z nich má svoji kvalitu. Nikoho z daných týmů nečeká nic jednoduchého. Každý chce postoupit, každý chce vyhrát. Náš tým musí být perfektně připravený, tak aby nechal na ledě všechno, aby se obětoval,“ podotýká Marek Zadina.

Hradec Králové má v jednom ohledu výjimečný tým. Výteční bruslaři, kteří hrají pospolu. Jeden mákne za druhého. Po vymetení Vítkovic z pavouku jsou severnější Východočeši herně vyladění a vítězně naladění. Navíc série v předkole jim nevzala tolik sil.

„Takhle hraje Hradec už dlouhodobě. Nejenom letos. Víme, jakým se prezentují hokejem a na co se máme přichystat.“

Sázkové kanceláře i hokejoví odborníci mají jasno. Za jednoznačného favorita vyřazovacích bojů, tudíž nejen čtvrfinálových klání, považují pardubické Dynamo. Možná, že i hradeckou kabinou se ozývají řeči typu: Nemáme co ztratit, Pardubice jsou favoritem.

„To jsou jen takové psychologické hry. Trenéři se pokaždé za podobné situace snaží sejmout ze svých svěřenců tlak. Hradec chce vyhrát a postoupit úplně stejně jako my,“ má jasno Zadina.

Grafika východočeského derby ve čtvrtfinále play off extraligy.Zdroj: Deník/Jakub Rusek

Fanoušci se mají na co těšit

Přece jenom vyšší tlak je na jeho mužstvu. Také proto, že vloni jako vítěz základní části a nejžhavější aspirant na titul skončil v semifinále na hokejkách Třince. Zůstalo tak pouze u Prezidentského poháru…

„Neohlížíme se na to, co bylo vloni. Díváme se, co bude letos a co nás čeká. To je pro nás základní věc. Těší nás, že jsme obhájili prvenství v základní části. Teď ale je před námi další a důležitější část sezony. Měsíc a půl tvrdé práce. A na to se soustředíme. Díváme se hlavně na první zápas, abychom vstoupili do série vítězně. Nás v podstatě zajímá jen ten první zápas. Od něho se chceme odrazit,“ tvrdí pardubický trenér.

V základní části ovládly všechna derby Pardubice. Soupeři vždy povolily pouze svě branky. Do čtvrtfinále tak vstupují jako vládce východních Čech.

„Bylo to v základní části. Ano, bereme to s respektem a vážíme si toho. Nicméně na to se nedá ohlížet. Teď začíná play off. Budou to jiné zápasy,“ opakuje známou pravdu Zadina.

V základní části zkoušel se svým předchůdcem Václavem Varaďou variabilitu útočníků. Výsledek? Každý může hrát s každým. Že by klíčový faktor?

„Máme v kádru zkušené kluky, kteří mají za sebou bohaté kariéry. Něčím už si v hokejovém životě prošli. Dokážou se přizpůsobit jeden druhému. Dokážou hrát s jinými spoluhráči. Určitě je to plus do vývoje sestavy,“ poukazuje.

V průběhu sezony se v odborných kruzích hovořilo o Pardubicích jako o perfektně seřízeném stroji, který však má jednu vadu. Gólmanskou dvojku. Až z Plzně dorazil Dominik Pavlát. Výměnou za Milana Kloučka.

„Je to nějak nastavené. Konzultovali jsme situaci s naším trenérem brankářů. Konečné rozhodnutí jsem udělal sám. Kluci vědí, co je čeká. Od toho se odrazíme. Máme to nějak nastavené a tak to také zůstane,“ drží hlavní trenér jazyk za zuby.

Poprvé novodobé historii se Pardubice střetávají s Hradcem v play off. Od roku 2013, kdy Hradec koupil licenci od Českých Budějovic.

„Tak samozřejmě, že celá série bude mít ostrý náboj. Celé Východní Čechy budou hokejem žít. Pro Pardubice i Hradec to je velký sportovní svátek. Zápasy budou hodně sledované. Očekávám bouřlivou diváckou kulisu. Myslím si, že se máme na co těšit. Je to divácky hodně zajímavé. Téma, které mohou fanoušci probírat v práci a někde na pivu. My v kabině se ale soustředíme na sebe. Opakuji, byli jsme připraveni jak na Hradec, tak na Olomouc.“

Když Marek Zadina charakterizuje východočeské derby, tak ví o čem mluví. V sezoně 1993/1994, kdy Pardubice dokráčely ke stříbru a Hradec Králové sestoupil, zažil čtyři zápasy. Nefalšovaná válka. Na ledě i v ochozech i v ulicích… Vždyť se to také v obou táborech hemžilo odchovanci.

„Myslím, že Hradec teď má v sestavě jednoho kmenového hráče. Pavlíka. My máme kluky, co prošli mládeží. Teď tady bojují za Pardubice. Jo, kdyby bylo půl manšaftu z Hradce a půl z Pardubic jako za nás, tak to by asi mělo ještě vyšší grády. Takhle je to soupeř jako každý jiný,“ myslí si hlavní trenér Dynama.

Poslední vzájemné utkání v Hradci Králové se dokonce nedohrálo. Rozhodčí Fietko za vedení Pardubic předčasně ukončil zápas z důvodu opakovaného házení předmětů na led.

„To už si ani nepamatuju. Budu se na to muset někde podívat,“ usmívá se.

A co to takhle ukázat svým svěřencům, jak se dříve pardubičtí odchovanci rvali za klub? A jaká panovala na stadionech místy až nevraživá atmosféra…

„Ne, to vůbec. Nemíníme vyvolávat nějaké emoce. Tímhle směrem bych vůbec nechtěl zápasy s Hradcem posouvat. Čistě vzato ve čtvrtfinále proti sobě nastoupí dva týmy, které budou usilovat o postup,“ odmítá motivační videa tohoto typu Zadina.

On sám možná hraje o svoji budoucnost. Sezonu začínal jako asistent Václava Varadi. Po jeho vyhazovu se poprvé v kariéře posunul na nejvyšší trenérský stupínek. V roli hlavního kouče je teprve dva měsíce. V letošním play off si může udělat jméno.

„Takhle to neberu. Nějaké osobní zájmy musí jít stranou. Soustředím se hlavně na ten tým. Na svoji práci. Abychom byli co nejlépe připravení. Takže nad osobními ambicemi nijak nepřemýšlím,“ prohlašuje Marek Zadina.