Zlý sen. Pro Václava Varaďu je vítězství 7:3 takovou malou noční můrou. Samozřejmě je rád za tři body, ale jak je o něm známo, tak by radši bral výsledek 2:1. Každopádně jeho svěřenci měli k takovému výsledku opravdu daleko a měli co dělat, aby nadvakrát otočili skóre. To se jim však nakonec povedlo, proti Rideře si zastříleli a Lukáš Radil oslavil svůj druhý extraligový hattrick.

Jako první udeřily Vítkovice, když se radoval Lakatoš v přesilové hře. Dynamo však zabralo a skóre zásluhou Poulíčka a Radila otočilo ve svůj prospěch. Situace se opět překlopila na druhou stranu, když domácí dvěma góly šli do těsného vedení. Varaďovi koně však zabrali a po trefách Ciencialy a Radila šli zpět do vedení. To už si nenechali vzít. Ve třetí části se prosadil ještě Mandát s Vondráčkem a Lukáš Radil dotáhl do úspěšného konce hattrick.

„Jsem rád, že mi to tam takhle napadalo. Měl jsem takový den, kdy se trefíte z každé střely. Ten třetí gol to už je ta fazóna, že se vám puk kroutí na hokejce a stejně to trefíte přesně. To se někdy tak u mě stane,“ usmíval se střelec svého druhého hattricku v extralize. V Ostravar aréně opět stála za pardubickými hokejisty hned desítka fanoušků, kteří své „miláčky“ hnali za důležitým a těžkým vítězství.

„Je fantastický, že nás fanoušci přijedou podpořit na druhou stranu republiky. Toho si moc vážíme. Divák se navíc nikdy v tomto střetnutí nediví," dodal Lukáš Radil.“

Utkání hodnotil i pardubický trenér Václav Varaďa: „Chtěl bych klukům poděkovat, že i přes ten horší začátek, jsme to dotáhli na stav 2:2. V první třetině jsme měli nohy tak nějak ještě v autobuse. Poté jsme zabrali, hráli jsme lépe, hlavně v útočném pásmu, vyhrávali jsme osobní souboje a dali jsme góly. Tentokrát nám to tam napadalo, v podstatě z každé příležitosti byla branka, čehož si ceníme a věříme, že hra se také zlepší tak, aby k těm gólům pasovala."

Extraliga pokračuje ve svižném tempu, zítra od 18 hodin hostí Pardubice Plzeň.