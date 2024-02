Psala se 16. minuta třetí třetiny střetnutí mezi Indiány a Dynamem. Domácí útočník Tim Söderlund si najížděl s pukem do mezikruží pardubické třetiny hřiště a z pravé strany se na něj valila stěna v podobě explzeňského Michala Houdka. Pardubický obránce trefil v plné rychlosti švédského křídelníka do oblasti hlavy a krku, po kterém Söderlund zůstal pouze bezvládně ležet na ledě. Hrůzostrašné chvíle trvaly dlouho a plzeňská opora se nezvedala z ledu. Nakonec musela být odvezena do zázemí arény a také do nemocnice. V současnosti je dle všech informací od klubu mimo ohrožení života, což potěšilo všechny hokejové fanoušky. Zpátky ale k Michalu Houdkovi…

Dokonalý obrat Dynama na západě Čech pokazilo zranění domácího hokejisty

Ten již po svém příchodu do Dynama sliboval tvrdou hru a pevnou obranu. Obojí zatím plní, ale má to háček. Můžeme si připomenout v tomto případě známou větu z filmu Pelíšky, kde postava ztvárněná Jiřím Kodetem prohlásí: „Není voják jako voják!" V tuto chvíli ale bude lepší použít: „Není tvrdá hra jako tvrdá hra."

Pardubičtí fanoušci rozhodně od celkem čerstvé akvizice nečekali, že místo tvrdé hry bude používat zákařné zákroky. To samé potvrdil i na sociální síti X majitel klubu Petr Dědek.

Co nastane teď? Prvně je nejdůležitější zmínit, že se snad Tim Söderlund brzy plně uzdraví a bude opět brázdit ledové plochy v Tipsport extralize. Zadruhé nastává otázka, jaký trest čeká na pardubického obránce. Spousta lidí je názoru, že by Michal Houdek už neměl do konce sezony naskočit do zápasu, jiní čekají trest maximálně na pět utkání.

Za zákeřnost se platí a Houdek by měl schytat tvrdý trest, který ostatní hráče odradí od nějakého podobně tvrdého hitu. Jaká bude jeho výše, to už je na jiných lidech.

Každopádně jedno je důležité zmínit. Druhou šanci si zaslouží každý z nás a obránce Michal Houdek není výjimkou. Druhý den po utkání vydal prohlášení, ve kterém lituje svého jednání.

Celé znění vyjádření Michala Houdka zní: „V první radě bych chtěl popřát Timovi návrat do plného zdraví. Psal jsem mu hned po utkání a doufám, že bude v pořádku. Nikdy jsem nešel do žádného souboje s úmyslem zranit protihráče a mrzí mě následky včerejšího nešťastného zákroku. V hokeji se člověk mnohdy rozhoduje ve zlomku vteřiny a já bohužel zasáhl Tima nešťastně. Vím, že tato situace vrhá špatné světlo na včerejší výkon Dynama. Nyní nezbývá, než počkat na rozhodnutí disciplinární komise a s pokorou přijmout trest, jaký mi udělí. Po mém návratu udělám vše pro to, abych byl týmu prospěšný a dokázal celým Pardubicím, že pro Dynamo budu dýchat a že jsem dobrý hokejista. Ještě jednou se omlouvám všem, kterým jsem způsobil nepříjemnosti, především Timovi a jeho rodině, oběma klubům a jejich fanouškům. Nejdůležitější je zdraví."

Na závěr je třeba říct, že Houdek se s tvrdou kritikou za své zákroky nesetkal poprvé a v kariéře byl již za nějaké své fauly trestán. Každopádně pardubičtí fanoušci doufají, že se již tak dít nebude a bude je bavit pouze svou tvrdou hrou v rámci fair play a stane se oporou zadních řad jejich milovaného Dynama!