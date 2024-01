Jak jen může být život vrtkavý. Své o tom ví bývalý hokejista Michal Sýkora. Na ledě platil za jednoho z nejlepších beků své generace, alespoň tedy v České republice. Jeho život po kariéře ale nabral strmý pád. V současnosti mistr světa dluží 250 milionů korun a hrozí mu deset let za katrem. Navíc mu soud odmítl odvolání.

ilustrační foto | Foto: Nikola Remešová

Rodák z Pardubic, který ve světě zanechal tučnou stopu. Michal Sýkora (50 let) ve své kariéře platil za důrazného obránce a byl kometou nejen extraligy. Kariéru začínal na východě Čech, kde nastupoval za Teslu. Později se přesunul do nejprestižnější hokejové soutěže světa, kde působil například v San Jose či v Chicagu. Po návratu si zahrál vyjma Pardubic i za Spartu. Během své kariéry dokázal se spoluhráči hned dvakrát ovládnout mistrovství světa a nad hlavu pozvedl i titul v extralize.

Jak už to ale někdy bývá, tak po kariéře přišel strmý pád. Sýkora se vrhl do byznysu s drahým kovem, do kterého nalákal i některé své bývalé parťáky. Postupem času však nasekal dluhy ve výšši 250 milionů korun a místo výdělku tak přišel obrovský propadák. Věřiteli jsou například Roman Červenka či fotbalový brankář Tomáš Vaclík.

Bývalý hokejista Sýkora u soudu popisoval své obchodování s drahými kovy

S bývalým mistrem světa to však teď nevypadá vůbec dobř. Vrchní soud v Praze totiž zamítl odvolání proti povinnosti zaplatit téměř pět a půl milionu korun. Ty si měl bývalý obránce poslat na svůj účet v době, kdy moc dobře věděl, že jeho firma míří k bankrotu.

A co hrozí tomuto rodákovi z Pardubic? Zaplacení této částky totiž není jeho největší problém. Pokud ho soud v hlavním případu shledá vinným, tak může jít do vězení až na 10 let za majetkovou trestnou činnost.