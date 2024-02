Pardubice slaví. První dílčí úspěch mají hokejisté Dynama v kapse, jelikož po vítězství nad Karlovými Vary slaví obhajobu Prezidentského poháru. Pojďme však postupně.

Vývoj střetnutí se nevyvíjel pro svěřence Marka Zadiny vůbec dobře. Energie totiž šla v 5. minutě do vedení, když Dominika Pavláta prostřelil mezi betony Jan Hladoník. Dynamo následně přebralo otěže a odměna přišla záhy. Hrdinou domácího celku se stal Tomáš Hyka, který po povedeném sólu vyzrál na Hrabala. Pro pardubického útočníka se jednalo o patnáctou branku, díky čemuž se stal nejproduktivnějším hráčem svého týmu.

Radost z vyrovnání se ale opět pokazila. Energie totiž v samotném závěru úvodního dějství opět šla do vedení. Pavlát nedosáhl na taženou střelu Ondřeje Beránka.

Od druhé třetiny, ale domácí ukázali, proč jsou právem považováni za největšího favorita celé Tipsport extraligy. Druhá pardubická branka přišla brzy po úvodním buly, když Zohorna skvělým pasem vyslal do úniku Roberta Kousala, který podobně jako jeho spoluhráč u první branky zakončil své sólo úspěšně. Hra pokračovala dál ve vyrovnaném duchu. Dynamo šlo poprvé do vedení v 35. minutě, díky skvělé akci Jana Mandáta, který využil přesilovou hru. Na další branku se nečekalo dlouho a svůj druhý gól v zápase vsítil Tomáš Hyka těsně před závěrečnou sirénou ve druhé třetině.

Dynamo nechtělo polevit ani ve třetí části, což se potvrdilo hned po sedmnácti vteřinách, kdy Lukáš Sedlák skvěle obhodil brankáře hostů a zakončil do prázdné klece. Aby toho nebylo málo, tak po vlně přesilových her i oslabení se svěřencům trenéra Zadiny dokonce podařilo využít chyby hostů v jejich vlastní početní výhodě. Toho docílil Matej Paulovič, který ukradl puk jednomu z karlovarských hráčů a úspěšně zakončil na přední tyč.

Pardubice se již následně nenechaly rozhodit a doma vybojovaly vítězství 6:2. Díky třem získaným bodům tak může celé Dynamo oslavit zisk a obhajobu Prezidentského poháru.

HC Dynamo Pardubice - HC Energie Karlovy Vary 6:2 (1:2, 3:0, 2:0)

Branky: 10. Hyka (Sedlák, Čerešňák), 22. R. Kousal (Zohorna), 35. Mandát (Vondráček), 40. Hyka (Vála), 41. Sedlák (Pánik), 49. Paulovič – 5. Hladonik (Černoch), 20. O. Beránek (Hladonik, Černoch). Rozhodčí: Hribik, Ondráček - Dědek, Svoboda. Diváci: 9391. Vyloučení: 5:4. Využití: 1:0. HC Dynamo Pardubice: Pavlát (Will) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Kolář, Koudelka – Pánik, Sedlák (C), Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Říčka, A. Musil, Paulovič – Mandát, Poulíček (A), Vondráček. HC Energie Karlovy Vary: Habal (Frodl) – Mikyska, Bartejs, McFadden, Stříteský, Huttula, Plutnar, Havlín – Rachůnek (A), Gríger, Kangasniemi – Hladonik, Černoch (C), O. Beránek (A) – Koffer, Jiskra, Čihař – Redlich, Kofroň, O. Procházka.