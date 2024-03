Dlouhodobá část Tipsport extraligy je již minulostí. Podruhé za sebou ji ovládli hokejisté Dynama Pardubice. Ročník 2023/2024 bude pro Východočechy ale o něco jen speciálnější. Vyjma Poháru Jaroslava Pouzara totiž svěřenci trenéra Zadiny zvládli překonat i extraligový rekord v celkovém počtu získaných bodů za sezonu.

Pardubičtí hokejisté opět ovládli základní část Tipsport extraligy a získali Pohár Jaroslava Pouzara. | Foto: HC Dynamo Pardubice

Před slavnostním ceremoniálem se v enteria areně ještě muselo odehrát poslední kolo základní části. Do něj nastoupili domácí Pardubice proti Českým Budějovicím. Nutno říct, že Dynamo mělo o motivaci postaráno a hned od úvodních minut bylo vidět, že chtějí překonat již zmíněný rekord.

Podle toho to tak vypadalo. Zadinova družina vládla hned od první třetiny, po které vedla 2:0. Rozdíl se rapidně navýšil ve druhé části, kdy Pardubice vedly již o čtyři branky. V závěrečném dějství ještě dokázali Východočeši jeden gól vsítit a základní část tak zakončili vítězstvím 7:2.

„Myslím, že si kluci zápas užili. Hráli jsme velmi dobrý hokej, dali jsme hodně gólů. Celkově to byl vydařený zápas,“ těšilo trenéra Zadinu.

V podobném duchu doplnil svého kouče i klíčový obránce týmu. „Pro nás bylo důležité to dotáhnout do vítězného konce. Motivaci jsme měli. Samotný zápas jsme ale měli pod kontrolou,“ říká David Musil.

Dynamo si přebralo Prezidentský pohár a po devastaci Motoru překonalo rekord

Dynamo překonalo extraligový rekord v počtu získaných bodů za sezonu, který poslední roky držel Liberec se 118 body. Pardubice ale tento milník překonaly hned o tři body a stanovily možná tak až nedosažitelnou metu…

„Je to obrovský úspěch, ale teď začíná play off. To je náš hlavní cíl, kterého chceme společně dosáhnout,“ vyhlašuje starší z bratrů Musilů.

S trochou nadsázky by se dalo říct, že Dynamo proti Motoru už vedlo před vstupem na led. Diváci to dostatečně dokázali ocenit. Především v samotném závěru střetnutí se téměř celá hala postavila na nohy a bouřlivým potleskem popoháněla pardubické hokejisty.

„Bylo to neuvěřitelné. Na to se nic jiného říct nedá. Pomalu celá hala tu zůstala i po zápase, aby si s námi užila oslavy zisku poháru. Nesmírně si to užívám takovou podporu od lidí,“ vrací se k fantastické atmosféře.

Po samotném zápase následoval již zmiňovaný ceremoniál, v rámci kterého si Pardubičtí přebrali pohár pro vítěze základní části. Jak pověra říká, tak by se na Prezidentský pohár nemělo sáhnout, aby tým měl štěstí i v play off. To sice hráči Dynama udělali v minulém ročníku, ale i tak celou soutěž nevyhráli. Možná i proto Lukáš Sedlák letos pohár zvedl.

„Říkali jsme si v kabině, že jsme minulý rok nesáhli a nic jsme nevyhráli. Letos jsme to tedy neřešili a kdo chtěl si sáhnout, tak si pohár vzal do ruky,“ vysvětluje Košťálek.