Repete. V předehrávce kraloval litoměřický Král. Horalé jej překonali jen jednou

Na vrchlabském ledě si tak oba soupeři zopakovali výsledek z 11. října, kdy tu Severočeši hráli prvně. Tehdy horalé vedli 1:0, aby v závěrečné periodě třikrát inkasovali a odešli do kabin s prázdnou.

Předzápasový pozdrav kapitánů Jana Výtiska a Tomáše KautaZdroj: Anton MartinecTentokrát to bylo jiné. Hosté si brzy vytvořili náskok a ve druhé polovině duelu jej s výraznou dávkou štěstí udrželi. Proti výborně chytajícímu brankáři Tomáši Královi se střelecky prosadil pouze útočník Tomáš Kaut (32). Zkušený forward se v sezoně trefil poosmé, jeho gól z 56. minutě však stačil pouze na kosmetickou úpravu konečného skóre.

Tomáši, kde hledat příčiny úterní porážky? Určitě ne v počtu šancí, střel či vyhraných vhazováních. V tom všem jste byli lepší.

Jo, je to tak, asi se sešlo víc věcí, které v tom utkání z naší strany byly špatně. Jednak se nám nedaří střílet góly. Trápíme se v tomto ohledu celou sezonu, prostě nás v koncovce hodně tlačí bota. Celý tým by byl rozhodně klidnější, kdyby nám to tam padalo. Na druhou stranu, když se nám v utkání nevede, o to víc bychom si měli pomáhat, být hlavně v prostoru před oběma brankami důslednější. Teprve pak věřím, že ty góly padat začnou. Určitě máme na čem pracovat a jít tomu víc naproti.

Gólově vám utekla první třetina. Jak těžké bylo čelit nejúdernější ofenzivní síle Chance ligy?

Bylo vidět, že Litoměřice hrají v pohodě. Ten tým ví co chce, všichni hráči znají své silné stránky a také je využívají. Úvodní minuty se nám nevydařily, bylo znát, že proti nám stojí silný útok, který uměl naše chyby potrestat.

Proti favoritovi jste si ale mnohem víc šancí vytvořili vy. Rozhodla nešikovnost nebo výborný výkon gólmana Krále?

Hostující gólman samozřejmě chytal dobře, ale spíš je to o tom našem dlouhodobém problému, jak jsem říkal. My se do šancí dostáváme, teď se však ukazuje, že budeme muset něco změnit. Hlavně je potřeba hru zjednodušit, cpát to víc do branky. Šance jsou, ale zřejmě jich potřebujeme ještě víc.

Litoměřice ve Vrchlabí vyhrály oba zápasy shodně 3:1. Byly si duely v něčem podobné?

V prvním souboji jsme byli lepším týmem, jenže ve třetí třetině se štěstí přiklonilo k našemu soupeři. Možná jsme ve druhém utkání trochu i spoléhali, že se nám to teď vrátí, bohužel se tak ale nestalo. Tentokrát byl lepší náš soupeř. Tomáš Kaut střílí jediný gól svého týmu v utkání s Litoměřicemi (1:3)Zdroj: Anton Martinec

Patří vám momentálně sedmá příčka, ale na jedenáctý Kolín máte pouze tříbodový náskok. V bitvě o účast v play off to není moc. Jste v tomto ohledu pod tlakem?

Tabulka je dost vyrovnaná a jsem si skoro jist, že vyrovnaná bude až do úplného konce. Sledujeme ji, hlavně je to ale o každém zápase, je potřeba sbírat bod po bodu a míst jich co nejvíc. V posledních týdnech jsme toho moc nenahráli, bylo to takový kostrbatý. Věřím, že jak se vrátíme do pravidelného zápasového rytmu, budeme ty body zase sbírat.

Tomáš Kaut v sezoně 2021/22



# odehráných utkání 23

# vstřelených branek 8

# gólových asistencí 9

# trestných minut 10

Nyní vás čekají další dva domácí duely, znovu se silnými soupeři. Prostředí vlastní haly vám velí vítězit, souhlasíte?

Určitě. Rádi bychom vyhráli, je potřeba bodovat a neztratit kontakt s týmy před námi. Teď už bude úplně jedno, s kým se hraje, každý soupeř body potřebuje. Uděláme vše, abychom jich posbírali co nejvíc.

Úterní duel navštívila bezmála pětistovka diváků. Jak se vám zamlouvala kulisa, jakou fanoušci zápasu vytvořili?

Samozřejmě jsme rádi za každého fanouška, který nás přijde do haly podpořit. Ti, kdo přišli na Litoměřice nám hodně pomohli a patří jim díky. Jasně, doufali jsme letos ve vyšší návštěvy, ale víme jaká je doba. I v dalších domácích zápasech budeme hrát nejlépe, jak jen to půjde a já věřím, že naši příznivci u toho budou s námi. Jedině my svými výkony je můžeme přilákat zpátky do arény.

