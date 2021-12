Dvougólový náskok, to bylo v poslední době prokletí Dynama. Dvakrát po sobě totiž tak slibně rozehrané utkání nedotáhlo k výhře. V Litvínově se do plusu rozdílem dvou branek dostalo do třetice a zásluhu na tom měly trefy Koláře a Camary slepené do rozmezí jednadvaceti vteřin v úvodní třetině.