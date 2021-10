Olomouc si z Pardubic odvezla dva body, první čisté konto v sezoně udržel Jakub Sedláček. "Myslím, že diváci se i přes hubený gólový přísun nenudili. Byl to hokej nahoru dolů, spousta kvality, střeleckých příležitostí a vyložených šancí. Domácí nás pak dvakrát ve třetině těžce tlačili, my jsme se jen tak tak ubránili. Skvělá zpráva, že bereme dva body," prohlásil olomoucký trenér Zdeněk Moták.

"Dvě třetiny byly vyrovnané, se šancemi na obou stranách. My jsme Olomouc docela přehrávali, myslím, že jsme se mohli více snažit jít do střelby. Celkově nám v prvních třetinách odskakovaly kotouče a neměli jsme takovou fazónu, jakou bychom si představovali," uvedl Richard Král, trenér Dynama.

