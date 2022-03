Domácí hokejisté se rychle dostali do dvougólového vedení, to sice ještě Choceňští zkorigovali, ale do první přestávky to bylo 4:1, během úvodní minuty druhé části padly další dva bleskové góly do choceňské svatyně a všem na stadionu bylo jasné, že půjde pouze o výši konečného výsledku. Dvouciferného přídělu zůstali hosté ušetřeni, nicméně první finále se hrálo jasně v českotřebovské režii.

„Česká Třebová si první bod v sérii zasloužila právem. Bylo vidět v plné nahotě kolik sil fyzických i zdravotních nás stála série s Chrudimí. Měli jsme herní plán, který hned v začátku vzal za své. Chtěl jsem kluky trochu probrat time outem, ale prostě to nešlo. Soupeř hrál fakt dobře a někdy jsme si připadali jak na ruském kole, které se střídalo s centrifugou. Doma musíme předvést úplně jiný výkon,“ vyjádřil se trenér Chocně Jaromír Jindřich.

„Zřejmě sehrála určitou roli únava soupeře, který hrál rozhodující semifinálový zápas v pátek. Od začátku jsme hráli aktivně, ve druhé třetině bylo v naší hře pár hluchých míst, ve třetím dějství se náš výkon opět zlepšil. Jsem rád, že jsme třetí třetinu odehráli bez inkasované branky,“ glosoval první finálovou bitvu kouč Kohoutů Pavel Rohlík.

Nu což, start do očekávaného finále byl tedy trochu moc jednoznačný. Ale byl to jen jeden zápas, nic více, nic méně. Nelze pochybovat o tom, že středeční finále číslo 2 v Chocni bude od tamních hokejistů vypadat úplně jinak.

Play off, finále, 1. zápas:

HC Kohouti Česká Třebová – HC Spartak Choceň 9:2 (4:1, 4:1, 1:0)

Branky: 6. Pavlovský (T. Prachař, Augustin), 7. Semorád (Fúzik, Král), 14. Augustin (Fúzik, T. Prachař), 16. Polodna (Korhoň, Plášek), 21. T. Prachař (Pavlovský, Augustin), 22. Korhoň (Plášek, Polodna), 34. Korhoň (Polodna, Daněk), 37. Augustin (Pavlovský, Sedlák), 49. Fúzik – 11. Krejza (Hemský, Vlček), 31. M. Půlpán (L. Pilař, P. Prachař). Rozhodčí: Kis, Kolář – Javůrek, Kopecký. Vyloučení: 5:4. Využití: 2:0. Diváci: 654. Stav série: 1:0.

Česká Třebová: Vlk – Sedlák, Jemelka, Blažej, Daněk, Král, Havránek – Augustin, T. Prachař, Pavlovský, Korhoň, Polodna, Plášek, Veverka, Fúzik, Semorád, Boroděnko, Rozlílek, Čada. Choceň: Mahdal (16. Valenta) – Novák, Pazdera, Faltys, Škvor, Šeda – Krejza, Vlček, Hemský, P. Prachař, Lichtág, L. Pilař, M. Pilař, M. Půlpán, Procházka, Farkaš, T. Půlpán, Novotný.

Martincův pohár: Ve finálové sérii se utkají Jaroměř a Polička

Hokejisté poličského Spartaku postoupili do finále Poháru Vladimíra Martince. Otočili totiž nepříznivě se vyvíjející sérii s Náchodem. Po porážce v úvodním utkání dorovnali krok na domácím kluzišti a v neděli zvládli třetí rozhodující souboj. Po dvou třetinách bylo skóre rovnovážně, ve třetí slepili hosté rozhodující třígólový úsek do rozmezí čtyř minut. Hrdinou duelu se stal Václav Macek, jehož dvě trefy znamenaly rozhodující náskok.

Pohár Vladimíra Martince, semifinále, 3. zápas:

HC Náchod – HC Spartak Polička 3:5 (0:2, 2:0, 1:3)

Branky: 30. Šrenk (Prouza), 31. Zeman (Prouza), 55. Prouza (Zeman) – 8. Krajíček (Martinů), 10. Martinů (Elis), 47. Pazourek (Nečas), 49. Macek (Elis), 50. Macek (Elis). Rozhodčí: Veinfurter – Figer, Karlík. Vyloučení: 13:13. Využití: 1:3. Diváci: 48. Konečný stav série: 1:2.

Další program:

Finále, 2. zápas:

Choceň – Česká Třebová (středa 9. března, 18:30)

O 3. místo, 1. zápas:

Nový Bydžov – Chrudim (neděle 13. března, 17:00)

Pohár Vladimíra Martince, 1. zápas:

Jaroměř – Polička (neděle 13. března, 17:00)

Pohár Vladimíra Martince, o 3. místo, 1. zápas:

Hlinsko – Náchod (neděle 13. března, 17:30)