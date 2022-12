HC Škoda Plzeň (5. místo, 45.b) - HC Dynamo Pardubice (2. místo, 57.b). Úterý 17:30,

LOGSPEED CZ Aréna

Do sestavy se již před reprezentační přestávkou vrátil Tomáš Hyka, který laboroval s blíže nespecifikovaným zraněním. Pauzu tak využil k pilnému trénování.

„Měl jsem čas potrénovat, ale spíše se potřebuji dostat do zápasového tempa. Můj návrat přišel zrovna těsně před reprezentační pauzou. Věřím ale, že na zápas budu připravený už lépe,“ ujišťuje fanoušky pardubický útočník Tomáš Hyka a pokračuje: „Musím přiznat, že se těším, až si zahraji. Ta pauza je samozřejmě příjemná v tom, že si hráč odpočine, ale na druhou stranu vypadne z tempa."

Dynamo se v zítřejším zápase potká na ledě s Plzní, kterou v prvním střetnutí porazilo doma 7:2. Žádnou jednoduchou práci však nikdo z Východočechů nečeká.

„Připravujeme se na těžký zápas. Plzeň dobře bruslí a hraje nepříjemný hokej. Budou se proti nám chtít ukázat. My musíme hrát to, co nás zdobilo. Chce to koncentrovaný výkon po dobu šedesáti minut,“ apeluje.

Jeho spoluhráč z první lajny Tomáš Zohorna měl sice kapitánské povinnosti v reprezentaci, ale s Robertem Říčkou mohl formu ladit.

„Byli jsme spolu více na ledě, což je důležité a v Plzni už to bude lepší než proti Třinci,“ dodává Tomáš Hyka.