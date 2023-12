Silná nespokojenost panovala v kuloárech pardubické enteria areny. Prvně s výkonem domácích hokejistů, kteří především v úvodní části tahali za kratší konec. Také ale s výkonem rozhodčích, kteří hned v několika případech rozhodli minimálně sporně. Vše došlo až tak daleko, že východočeský klub se rozhodl podat protest.

Vyhrocené utkání ve všech ohledech. Dynamo prohrálo v enteria areně s Lukko Rauma 4:6. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

„Začátek zápasu nám nevyšel. Tahali jsme za kratší konec, vypadli jsme z tempa a soupeř byl ve všech aspektech lepší. Byl rychlejší, důraznější, lépe kombinoval. Proti takovému soupeři se ten výsledek špatně obrací na naši stranu. Super bylo, že jsme se vrátili do zápasu přesilovkovými góly, to byl impuls pro ten tým, že jsme drželi furt nějaký kontakt," hodnotil divokou úvodní část zápasu asistent trenéra Pardubic, Marek Zadina.

Zlepšený výkon se ale moc nedostavil. Druhá třetina vyšla taktéž lépe Zámečníkům a finský tým dokázal udeřit i v závěrečném dějství.

"Bohužel jsme dostali na 5:2 a potom na 6:2, ale myslím, že třetí třetina z našeho pohledu nebyla úplně špatná, měli jsme tam pohyb, dokázali jsme soupeře přebruslit a zatlačit v útočném pásmu. Dali jsme z toho dva góly, což je super. Výsledek 6:4 je samozřejmě prohra, ale furt druhý zápas o něco hrajete a my se na to připravíme a budeme v tom zápase lepší," vyhlašuje Zadina.

Dynamo klíč k finskému zámku nenašlo. Rauma rozhodla o výhře už v první třetině

Jak již zmiňuje jeden ze členů trenérského štábu, tak Dynamo doplatilo především na strašidelný úvod zápasu. Pardubice navíc obdržely branky, které by se daly popsat jako laciné. Důkaz? Dvě nahození od modré a jedna chybná rozehrávka…

"Bylo tam několik nahození, které jsme meli blokovat. Měli jsme to hrát úplně jinak. Zápas nám ale nevyšel po všech stránkách. My se z toho ponaučíme a připravíme se na další zápas," říká pardubický trenér.

Jeho slova potvrzuje i kapitán domácího celku.

"My jsme jim to hrozně ulehčili. Takový góly nesmíme dostávat a nepamatuji si zápas, kde bychom předvedli něco podobného. Je to škoda, protože prohrávat v takových zápasech, ve kterých se počítá skóre, není ideální. Jsem rád, že jsme to nevzdali a v závěru jsme uhráli ty dvě branky. Nic není ztracené," přidal svůj pohled Lukáš Sedlák.

Po zápase se v enteria areně se dost skloňovala jména rozhodčích. Ti v několika případech minimálně sporně rozhodli, což dle pardubických fanoušků i některých představitelů klubu mohlo zapříčinit tak vysokou prohru.

"Měli jsme mít čtyřminutovou přesilovku za stavu 0:2 a mohlo to být všechno úplně jinak. Za tu dobu se při pravidlech CHL mohou klidně vstřelit čtyři góly. Místo toho dostala Rauma početní výhodu a rázem to bylo 0:3. My s tím ale musíme kalkulovat. Je třeba se vyvarovat faulů, které jsme dělali," štvalo pardubického kapitána.

Vše došlo až do té fáze, že pardubický klub podal protest. Ten se však netýká výkonu rozhodčích. Protest je podán na situaci před zápasem, při které Rauma změnila soupisku těsně před začátkem. Celou situaci vysvětlil pro web isport.cz Petr Dědek:

"Došlo ke změně v zápise a Lukko ji nenahlásilo na Ligu mistrů, ani nám. My jsme tuhle věc hledali v řádech soutěže, kde nic takového není. Soutěž se tím musí zabývat, došlo k chybě a my tenhle krok považujeme za zmatečný. Zápas by měl být kontumovaný.“