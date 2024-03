Pro Pardubice je derby vždy velkou událostí. Poprvé se jedná o čistě východočeskou sérii v play off. Těší vás, že jste do Dynama přišel vlastně před chvílí a hned vás čekají takové velké zápasy?

Abych řekl pravdu, nějak to neřeším. Soustředím se na svoji hru. Vím, v čem jsem dobrý a jak mám hrát, abych pomohl svému týmu k vítězství. Chci do zápasů přinášet něco svého. A je úplně jedno, jestli proti nějakému technickému či fyzicky laděnému týmu.

Já to tak neberu. Říkám, že pokud chceme získat titul, tak musíme vyhrát každou sérii. Ať už by to bylo proti Hradci, nebo Olomouci. Takže je to úplně jedno.

Co jste dělal v úterý od 18 hodin v době pátého zápasu série předkola play off mezi Libercem a Olomoucí?

Pardubice odvěkého rivala, v jednom případě i s vaší pomocí, porazily ve všech čtyřech případech. Znamená to něco pro play off? Je to výhoda, nebo to může naopak být nevýhoda?

Víte, působil jsem v týmech, kdy jsme ovládli všechny zápasy v základní části a pak prohráli. Play off je úplně o něčem jiném. Nesmíme se nechat ukolébat pozitivní bilancí a šlápnout do toho od první minuty prvního zápasu. Musíme být nastaveni tak, jako by se začínalo od nuly. Uvidíme, jak se bude série vyvíjet.

Emoce budou lomcovat

Vzájemné střety mezi Pardubicemi a Hradcem Králové vyvolávají velké emoce mezi příznivci obou táborů, hodně se o zápasech píše. Už jste stačil nasát atmosféru derby a poznat, co pro fanoušky znamená?

V tom jediném utkání, co jsem hrál, nás fanoušci drželi i za nepříznivého stavu. Bylo to poměrně vyhrocené. Jen doufám, že se bude fandit slušně. To se ale v extralize kolikrát neděje.

Počkejte, podle vás se v extralize fandí neslušně?

Několik zápasu dozadu jsem zažil hanlivé pokřiky na svou osobu. Chtěl bych apelovat na to, že na stadiony chodí i rodiny s dětmi. Hokejový zápas by měl být zároveň kulturním, společenským zážitkem pro každého. A ne, že se tam chodí různé individuality vybouřit a na někoho vykřičet. Dá se ale očekávat, že v derby zápasech budou emoce lomcovat s každým. Pak už jen záleží na tom, jak je bude dotyčný zvládat.

Narážíte na nedávné fotbalové derby mezi Hradcem a Pardubicemi?

Ne, ne. Měl jsem na mysli hokej.

Východočeské derby konečně v play off. Trenéra Zadinu zajímá jen první zápas

A víte, že tam hořelo na tribuně, o což se postarali pardubičtí fans?

Moc dobře to vím, protože shodou okolností jsem na tom zápase byl. Jejich chování odsuzuji. V mém případě to bylo celkem komické, protože fotbal tolik nesleduji. Chtěl jsem ale vidět dobrý fotbal. Když teď hraji za Pardubice, tak jsem jim fandil a přál si, aby vyhrály. Nevyšlo to.

Zpět k hokeji. Splňuje vaše angažmá v Pardubicích zatím očekávání, která jste měl před příchodem?

Zatím ano. Do Pardubic jsem se velice těšil. Věděl jsem, že jdu do týmu, který má velmi vyrovnané všechny řady. Jsem rád, že jsem si sedl se Sedlem (Lukáš Sedlák) i Hyčmenem (Tomáš Hyka). Doufám, že nám to půjde takto i v play off.

GLOSA: Souboj o východní Čechy. Proč se jedná o čtvrtfinálovou sérii za trest

S Lukášem Sedlákem by chtěl hrát každý. V čem je tak výjimečný?

Jednoduše on nevypustí jediné střídání. Stále bruslí, vybojuje neskutečné množství puků. Je fantastický na buly, takže naše řada začíná prakticky každé střídání s pukem na holi. A to je strašná výhoda. Je velmi silný na puku, umí přihrát, umí dát gól. Jedná se o komplexního hráče.

Hrajete v první lajně, což je vždy jakási pocta. Cítíte na ledě vyšší zodpovědnost?

To bych ani neřekl. Já si myslím, že my máme všechny čtyři lajny vyrovnané. Každá umí dát gól, rozhodovat zápasy. To už se několikrát potvrdilo. Například v posledním kole kluci ze čtvrté řady dokázali dostat zápas pod kontrolu. Takže to za nějakou vyšší poctu nepovažuji. Snažím se, aby naše formace vyhrávala ty minisouboje. V play off to bude extrémně důležité.

Snad se hned trefím

Slyšel jste o slavných prvních řadách: Martinec, Novák, Šťastný, nebo Janecký, Šejba, Kovařík, které stály u prvních dvou titulů v Pardubicích?

Znám jejich příběhy. Nedávno jsme navštívili s týmem kino, kde promítali dokument o historii pardubického hokeje.

Jak se vám snímek Století Dynama líbil?

Film byl velice pěkně zpracován. Je dobré pro každého hráče i fanouška vědět o historii svého týmu. Od té doby, co jsem v Pardubicích, jen sleduji, jak město hokejem žije. Už se nemohu dočkat atmosféry v play off.

Pardubice čekají dvanáct let na extraligový titul. Vy jste ho také nikdy nezískal. Vyhrál jste v kariéře nějakou soutěž?

Dvakrát jsem vyhrál Calder Cup v AHL, tedy nižší zámořskou soutěž. Jednou na farmě Tampy, s Norfolk Admirals, po druhé před dvěma roky ve farmářském týmu Caroliny, kterým je Chicago Wolves. Stalo se tak po deseti letech. Ve druhém případě jsme také měli velmi dobrý tým, přesto to nakonec bylo o detailech. Všichni jsme si plnili na ledě své úlohy a dokázali jsme trofej vyhrát. Očekávám, že tady to bude něco podobného.

Letos Dynamo už jeden pohár získalo. Sáhl jste si na trofej pro vítěze základní části, nebo vás od toho jednání odradily pověry?

Nejsem moc pověrčivý. Nicméně jsem se ho nedotkl. Vlastně ani nevím, kdy to bylo možné. V podstatě jsem ho nevnímal. Vítězství v základní části byl jeden krok, ten druhý je daleko důležitější. Na ten cennější pohár bych si ale sáhl rád. Doufám, že to vyjde.

Dynamo pod drobnohledem. Žádné sci-fi? Po rekordech už schází "jen" titul

Pardubice budou mít vždy v lichém zápase výhodu domácího prostředí. Je to pro play off zásadní?

Podle mě ano. Vždycky je lepší, když stojí fanoušci za vámi a neustále vás ženou vpřed. Považuji to ze nespornou výhodu.

V play off české extraligy jste ve třiatřiceti zelenáčem. V juniorském věku jste odehrál čtyři zápasy za Třinec. Jak na to vůbec vzpomínáte?

Tak to si ani nepamatuju, že bych někdy v play off hrál. To už bylo velmi dávno. Pak jsem odešel na třináct let do zámoří.

Naopak ve slavném Stanley Cupu počítáte dvacet zápasů. Můžete si přenést nějaké zkušenosti do extraligového play off?

Uvědomuji si, že na to kolik let jsem strávil v zámoří, tak dvacet zápasů v bojích o Stanley Cup není tolik. Ale dvakrát jsem vyhrál Calder Cup a od toho se budu snažit odrazit. Prošel jsem si týmy s vítěznou DNA. Vím co obnáší udělat, aby se získal titul.

Jediný gól ve vyřazovacích bojích těch nejprestižnějších soutěží svých zemí jste vsítil v dresu Washingtonu Capitals. Kdy přidá Richard Pánik druhý?

Ano, to jsem skóroval v covidové bublině. No, doufám, že se proti Hradci trefím hned v prvním zápase. Pak to z člověka rychle spadne a má na hřišti větší klid. Věřím, že nám to tam bude v pátek padat a že vyhrajeme.