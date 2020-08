„Logo by mělo symbolizovat změnu, novou cestu, kterou se chceme vydat. Dynamo má svou obrovskou historii, na niž chceme navázat, ale chceme se zároveň odpoutat od několika let, kdy se nedařilo,“ zdůvodnil změnu majoritní akcionář Petr Dědek.

Logo, které se se drží stejných barev jako to původní, tedy červené, bílé a černé, má symbolizovat letící puk, ozubení má zase připomínat rozevlátou koňskou hřívu. „Snažili jsme se vyjádřit energii, impuls, který dává hráč puku v okamžiku střely. Tuto dynamiku jsme se snažili zachytit v logu, znaku, na dresech i na věcech, které budete oblékat a budete se v nich cítit příjemně, když budete procházet městem,“ popsal fanouškům s koněm na dresu záměry autorů Radek Sitta, majitel agentury Orbis Pictures Agency, v jejíž dílně nová tvář klubu vznikla.

Používat se bude od září

Nové logo začne klub používat se začátkem extraligy, tedy 18. září. A co na něj říkají pardubické hokejové legendy?

„Věřím, že to je jeden z impulsů k tomu vrátit Dynamo tam, kde bylo a kam patří. Všichni v klubu dělají vše pro to, aby to tak bylo, a toto je jeden z důkazů,“ podotkl kanonýr Petr Sýkora.

„Jsem rád, že s novým majitelem přijde nové logo, všichni se s ním ztotožníme. Doufám, že to vezmete jako součást Dynama,“ vzkázal fanouškům oblíbenec a srdcař Tomáš Rolinek.