Do závěrečné fáze extraligového ročníku povede hokejové Dynamo obměněné vedení. Úterní večer nepřinesl jen extraligovou výhru nad Olomoucí, ale i důležitou zprávu z jednání dozorčí rady klubu.

Výsledek? Z funkce předsedy představenstva hokejového klubu byl odvolán Martin Sýkora, který zároveň končí i jako generální ředitel. Novými členy představenstva byli zvoleni Ivan Čonka a Ondřej Heřman.

„Vzhledem k tomu, že má dozorčí rada indicie k tomu domnívat se, že Martin Sýkora hrubě porušil povinnosti vyplývající z povinností člena představenstva, především tím, že přijímal nehospodárná manažerská rozhodnutí a uzavíral nehospodárné závazky bez přiměřené garance finančního krytí, odvolala ho dozorčí rada bez nároku na odstupné,“ komentoval Martin Charvát, předseda dozorčí rady a zástupce majoritního akcionáře, statutárního města Pardubice.

Do klubu Sýkora nastoupil loni v květnu, kdy se po záchraně extraligy v baráži měl hokejový klub odrazit k lepším výsledkům. Dynamo je ovšem poslední a hrozí mu přímý sestup. V průběhu sezony již museli odejít mimo jiné sportovní manažer Jaromír Kverka nebo trenéři, kteří zahájili ročník (Lubina, Bělohlav, Janecký).

Jak bude vedení fungovat? Kromě nových členů stále zůstává v představenstvu Dynama i Dušan Salfický. Předsedou se stal Ivan Čonka, který má zajistit nejen ekonomickou stabilizaci klubu, ale také „ozdravení“ všech procesně-právních úkonů, které klub činí.

Členem představenstva je nyní také Ondřej Heřman, jenž bude mít na starost sportovní stránku. Hlavním úkolem je pochopitelně udržet klub v nejvyšší soutěži. Heřman se vrací do klubu, ve kterém již v letech 1999 – 2011 působil, a to i v pozici předsedy představenstva.

Jeho nynější návrat je ovšem termínově ohraničen, a to do 15. března. To již bude u konce základní část extraliga a bude jasno, zda se hokejisté Pardubic zachránily mezi elitou.

PŘÍPRAVY NA PRODEJ

Jak uvedlo město ve své zprávě, tak i z toho důvodu, že má Heřman ambici stát se strategickým partnerem a akcionářem, kterého město coby současný většinový vlastník klubu hledá.

Již na začátku ledna byly zahájeny soutěžní dialogy se zájemci, kteří se chtějí stát strategickými partnery hokejového klubu. V tomto ohledu se právě jméno Heřmana skloňuje ve spojení s miliardářem Petrem Dědkem, který dříve vlastnil hokejový klub ve Vrchlabí. Časopis Forbes ho označil za 65. nejbohatšího Čecha.

K vyřešení otázky nového spolumajitele hokejového klubu směřují i další kroky.

„Když jsem byl týden před Vánoci zvolen předsedou dozorčí rady, tak jsem si jako hlavní úkol stanovil připravit klub k prodeji. Aby nový partner přebíral strategický podíl se všemi potřebnými informacemi, bez pomyslných kostlivců ve skříni. Proto jsem nařídil audit a analýzu smluv a povinností, které z nich pro klub vyplývají,“ řekl pardubický primátor Charvát.

Zatímco hokejisté budou bojovat na ledě, v zákulisí se připravuje prodej akcií Dynama. Zadávací podmínky pro shánění nového strategického partnera budou zastupitelé schvalovat příští čtvrtek.

„Přesný harmonogram ještě musíme odsouhlasit, ale zatím to vypadá, že uzávěrka nabídek bude 12. března. Nový partner tedy už bude vědět, jestli se klubu podařilo udržet extraligu,“ uvedl náměstek primátora Pardubic Jan Mazuch.

Výběrové komisi svou vizi v minulých dnech představilo pět zájemců.