Konečně je to tady! Nový ročník hokejové Tipsport extraligy byl zahájen, dnes do hry vstoupí i Pardubice. Pozměněný tým si poprvé zahraje o body.

„Chceme hrát nahoře a předvádět hokej, který se bude líbit divákům. Chtěli bychom diktovat hru, hrát na kotouči. A pohybovat se někde do čtvrtého místa,“ zmínil před začátkem nové sezony hlavní trenér Dynama Richard Král.

Východočeši za sebou mají vydařenou přípravu. Z deseti zápasů si připsali osm výher. Teď je ovšem čeká důležitý start do dlouhodobé soutěže.

„Pardubicím se v posledních letech začátky moc nepovedly. Budeme to chtít dobře rozjet. Výsledky v přípravě byly slušné, ale nesmíme se tím nechat uspokojit. Teď nás čekají daleko těžší soupeři. Třeba Sparta si zahrála pár zápasů v Lize mistrů, bude zvyklá na něco jiného. Nebude to jako Krefeld, který nás moc neprověřil,“ řekl Král. Kabina je na první ostrý souboj připravena. „Věřím, že kluci to chápou a vědí, že nás čeká zase jiná práce než v přípravě,“ dodal kouč Dynama.

Už v týdnu Král prozradil, že do branky počítá pro první zápas s Dominikem Frodlem, jednou z pardubických posil. Pětadvacetiletý brankář strávil poslední tři sezony právě v Plzni. V týmu dnešního soupeře.

Sezona začíná pro Dynamo v ostrém tempu – čtyři zápasy v sedmi dnech. Soupeři? Plzeň, Mladá Boleslav, Sparta Praha a Kometa Brno.

Maximum pro diváky. Nové turnikety i písně podle hráčů

Na hokejové zápasy se vrací fanoušci, kteří do ochozů vzhledem k situaci s nemocí covid-19 celou sezonu nemohli. „Vnímáme to všichni velice kladně, hokej se hraje pro lidi. Řada lidí ve městě je natěšena, že po roce zase uvidí hokej,“ uvedl kapitán Jakub Nakládal.

V pardubické aréně na diváky čeká několik novinek. Jednou z nich je nový odbavovací systém u vstupu na stadion. „Udělali jsme mnoho změn, především s turnikety. Lidé se ale nemají čeho obávat, turnikety budou obousměrné, takže si nebudou muset brát vrácenky. Zkrátka bude stačit vstupenka, aby se lidé prokázali. Turnikety navíc budou i měřit teplotu a hlídat nošení roušek. Pro bezpečí lidí jsme udělali maximum, věřím, že to pro fanoušky není žádné nepohodlí,“ řekl sportovní manažer Dušan Salfický.

Klub pracoval i na programu kolem utkání. Třeba při rozbruslení bude hrát hudba dle jednotlivých hráčů – dnes vybírá Matěj Blümel.