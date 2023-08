Já jsem vedoucí, já jsem king! Text známé písničky od Chinaski by si mohl v současnosti zpívat Lukáš Sedlák. I když, při jeho skromnosti to je málo pravděpodobné. Jedno je však zřejmé. Nejlepší hráč minulého ročníku Tipsport Extraligy si vysloužil další ocenění a to přímo v kabině Dynama. Pro další rok totiž bude nosic pověstné "Céčko" na dresu a bude tak novým vedoucím pardubické kabiny. Jeho asistenty budou Tomáš Zohorna a Patrik Poulíček.

Lukáš Sedlák v Dynamu povýšil na kapitána. | Foto: klub

Zdroj: klub

Tomu se říká vstup do angažmá. Lukáš Sedlák posílil Dynamo v prosinci roku 2022 a ihned se stal velkou osobností nejen pardubického týmu, ale také celé ligy. V základní části odehrál 25 zápasů a připsal si v nich 27 kanadských bodů, dalších 8 přidal v play-off. Svými výkony zaujal celou hokejovou republiku a na slavnostním galavečeru byl vyhlášen Hokejistou sezony Tipsport extraligy 2022/23. Novým kapitánem Dynama Pardubice bude Lukáš Sedlák.Zdroj: klub

Těsně před startem nového ročníku si vysloužil další ocenění a to přímo od svých spoluhráčů, kteří ho zvolili novým kapitánem.

„Pocit je to skvělý, zároveň je to velká zodpovědnost. Přede mnou tu byla spousta dobrých kapitánů, i v dlouholeté historii Dynama. Doufám, že nezklamu a že ten tým budu vést dobře. Samozřejmě, nejsem v tom sám, je nás tam na tohle víc. Na mě to takhle dopadlo, ale máme tam Tomáše Zohornu a Patrika Poulíčka, kteří mi budou pomáhat. Určitě na to nejsem sám, v kabině je nás víc, kteří jsme lídři a kteří mohou mít slovo. Já se hlavně budu snažit jít příkladem na ledě a třeba ten tým nějakým způsobem strhnout,“ říká nový kapitán Dynama.

Jak již bylo zmíněno, tak Lukáš Sedlák zažívá turbulentní rok ve své kariéře a rozhodně nečekal, že by se ihned stal kapitánem týmu.

„Popravdě jsem to moc nečekal. Spíš jsem si myslel, že to bude někdo z Pardubic, přímo Pardubák. Ale samozřejmě jsem za to rád a klukům děkuju za důvěru. Doufám, že nezklamu a vyrovnám se těm kapitánům, kteří tu byli dřív.“

Důvod, proč se "Sedlo" může nově pochlubit titulem lídra kabiny, je jednoduchý. Však spoluhráči sami o něm říkají, že je výborný motivátor.

„Já doufám, že díky tomu budu dobrý kapitán, ale na druhou stranu bych neřekl, že jsem nějaký velký motivátor. Spíš se snažím jít příkladem, než že bych moc mluvil v šatně. Samozřejmě, když je potřeba něco říct, tak s tím nemám problém a v šatně něco řeknu, ale spíš se snažím to vést na ledě,“ upřesňuje český reprezentant.

V nové roli se Lukáš Sedlák nic měnit nechystá.

„Nechci nic měnit v tom, jak se chovám, protože to by nebylo dobře. Budu snad furt stejný člověk i spoluhráč v kabině. Budou tam nějaké věci spíš organizační, které budu řešit víc, ale na ledě budu chtít být víceméně stejný,“ uzavírá nový kapitán týmu.