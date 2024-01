Nejdříve domácí porážka 2:3, pak nula na kontě vstřelených branek v hale soupeře (0:2) a nakonec prohra 3:4 po samostatných nájezdech. Hokejisté pardubického B týmu to v této sezoně na Kolín neuměli, pouze však do sobotního odpoledne, v němž prvně našli na rivala recept.

Z hokejového utkání Chance ligy Kolín - Pardubice B | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Po třízápasové sérii, ve které se se svými soupeři o body dělil, zamířil B tým pardubického Dynama na led Kolína. Tam Východočechy čekal prestižní souboj dvou zeměpisných, ale také tabulkových sousedů.

Hosté důležitou bitvu zvládli skvěle a především zásluhou výborného výkonu ve třetí třetině vyhráli přesvědčivě 4:1. Pardubické góly měly společného jmenovatele, při všech byl na ledě obránce s bohatými extraligovými zkušenostmi Jan Zdráhal, jenž také vsítil vítěznou branku na 1:2.

Chance liga – 43. kolo

SC Marimex Kolín – HC Dynamo Pardubice B 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)

Bezbranková první třetina přinesla dvě slušné gólové příležitosti Dynama, Lichtag a po něm ani Nedbal si však na gólmana Soukupa nepřišli. Hosté jinak stihli ubránit dvě přesilovky soupeře a hned na startu prostřední části nabídli Kozlům další početní výhodu.

Hokejisté Dynama v KolíněZdroj: Vladimír MalinovskýTa měla díky domácí hře v šesti jepičí život a v čase 26:15 už přišla také první změna ve skóre. Po obléhání kolínské branky si na modré čáře vyměnili puk Zdráhal s Hrádkem a druhý jmenovaný dělovkou otevřel stav zápasu.

Domácí odpověděli tutovkou Ouřady a v polovině 38. minuty se dočkali vyrovnání. To si od modré čáry Němec vybruslil do ideální palebné pozice a přesnou ranou vymetl pavučinky za zády do té doby neprůstřelného Vomáčky – 1:1.

Důležitý moment přišel na konci druhé části. Podruhé v utkání šli domácí za příliš mnoho hráčů na ledě do oslabení a na startu závěrečné periody je za to ztrestal před brankou naprosto osamocený Zdráhal. Podruhé už Středočeši vyrovnat nedokázali. Naopak v 52. minutě proměnil další přesilovku Nedbal a po třech trefách pardubických beků zachránil čest útočníků v 55. minutě gólem na 1:4 Hrníčko.

Fakta – branky a nahrávky: 38. Š. Němec (Skořepa) – 27. Hrádek (Zdráhal), 41. Zdráhal (J. Mikyska, T. Kaut), 52. Nedbal (J. Mikyska, T. Kaut), 55. Hrníčko (Kaplan, Zdráhal). Rozhodčí: Zavřel, Bejček – Juránek, Teršíp. Vyloučení: 4:4. Využití: 0:2. Diváci: 1205.

SC Marimex Kolín: Soukup (Tichý) – Kolmann, Sýkora, J. Šedivý, Piegl, Š. Němec, Hampl, Naar – Z. Král, J. Kloz, Vrhel – K. Lang, Skořepa, D. Šedivý – Ouřada, Morong, Síla – Pajer, P. Moravec, Gajda. Trenér: Jan Šťastný. HC Dynamo Pardubice B: Vomáčka (Honzík) – J. Zdráhal, Hrádek, Chabada, Nedbal, Bučko, Tvrdík, M. Kubíček – Kaplan, T. Kaut, Hrníčko – Pochobradský, J. Mikyska, Herčík – Lichtag, Rákos, Žálčík – Rouha, Fiala, Zeman. Trenér: Tomáš Jirků.

Zdroj: Deník/Vladimír Malinovský

Další výsledky 43. kola: Slavia Praha – Poruba 1:0. Zbylé zápasy se právě hrají.

Program 44. kola – středa 17.30: Zlín – Prostějov, Jihlava – Třebíč, Přerov – Frýdek-Místek. 18.00: Pardubice B – Litoměřice, Poruba – Vsetín, Sokolov – Slavia Praha, Znojmo – Kolín.