Povolit a přitáhnout. Tohle známé pořekadlo zná každý rybář. Teď se tahle slova ukázala i v zápase domácích Vítkovic proti Pardubicím. Dynamo v zápase dvakrát prohrávalo a dvakrát dokálo skóre otočit na svoji stranu. Svěřenci trenéra Václava Varaďi se za záda gólmana Ridery trefili hned sedmkrát a v Ostravar aréně tak vyhráli 7:3. Potvrdilo se tak, že ve vzájemných zápasech těchto dvou týmů většinou vyhrávají hosté…

Dynamo ve Vítkovicích dvakrát úspěšně otočilo zápas a vyhrálo 6:3. | Foto: HC Dynamo Pardubice

HC Vítkovice Ridera - HC Dynamo Pardubice 3:7 (2:2, 1:2, 0:3)

Branky: 8. Lakatoš (Percy, Mueller), 20. Raskob (Percy, Kotala), 27. Dej (Přibyl, Mikuš) – 12. Poulíček (Bučko, Radil), 14. Radil (R. Kousal), 31. Cienciala (Sedlák, Hyka), 33. Radil (D. Musil, Zohorna), 41. Mandát, 55. Vondráček (D. Musil, Čerešňák), 59. Radil (R. Kousal, Čerešňák). Rozhodčí: A. Jeřábek, T. Cabák – V. Lederer, V. Rožánek. Vyloučení: 1:2. Využití: 1:0. Diváci: 5126. HC Vítkovice Ridera: Machovský (Klimeš) – Percy, Raskob, Mikuš, Grman, Gewiese, Zeleňák, Stehlík – Káňa, Krieger, Mueller (A) – Fridrich, Chlán, Lakatoš (C) – Kotala, Claireaux, Kalus – Dej (A), Přibyl, Krejsa. HC Dynamo Pardubice: Klouček (Will) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Bučko, Vála, Hrádek, Kolář – Cienciala, Sedlák (C), Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Říčka, Poulíček (A), Paulovič – Mandát, Rákos, Vondráček.

V bráně Pardubic dostal poprvé v letošní extraligové sezoně důvěru Milan Klouček. Ten na svůj důležitý zákrok čekal do páté minuty, kdy vychytal v osamoceném útěku Chlána, kterému nevyšla klička do bekhendu. Na druhé straně se zapotil Machovský proti zdánlivě málo nebezpečné střele Hyky. Vzápětí ale Sedlák fauloval a Vítkovice šly do první přesilové hry, kterou také dokázaly využít. Z pravého kruhu prostřelil pardubického brankáře kapitán Dominik Lakatoš. Dynamo srovnalo o pár minut později, když pár vteřin po své početní výhodě se prosadil Patrik Poulíček, který tečoval střelu Martina Bučka. Pardubičtí šli vzápětí do vedení, když Kolář vyzval Lukáše Radila do situace 2 na 1. Právě Lukáš Radil si ale přihrávku rozmyslel a švihem propálil Machovského. Půl minutu pak před koncem první části ale domácí srovnali zásluhou Raskoba.

I ve druhé třetině šli nejprve do vedení hokejisté Litvínova. V 27. minutě vystřelil nad Kloučkovu lapačku Rastislav Dej a pardubický brankář nestihl zareagovat. Byly to však Pardubice, které dokázaly výsledek podruhé v zápase zvrátit zpátky na svoji stranu. Po situaci 2 na 1 se po přihrávce Lukáše Sedláka prosadil poprvé v extraligové sezoně David Cienciala. Na něj brzy, konkrétně o dvě minuty později, navázal Lukáš Radil, který potvrdil svoji letošní produktivitu.

V úvodu třetí třetiny dohrávali domácí přesilovou hru, ale bylo to Dynamo, které udeřilo. V oslabení se k puku dostal Jan Mandát, který ujel všem obráncům a v solo situaci prostřelil Machovského. Vítkovice se po téměř celý zbytek posledního dějství základní hrací doby snažily o snížení, avšak Pardubice pozorně bránily a paradoxně udeřily ony. Střelcem byl Tomáš Vondráček, který tečoval střelu Davida Musila. Vítkovice pokračovaly ve zdánlivě vypadajícím tlaku, ale Dynamo pozorně bránilo a dávalo rány z ojedinělých protiútoků. Potřetí v zápase se prosadil Lukáš Radil, který si tak připsal svůj druhý extraligový hattrick v kariéře a zároveň se stal průběžně nejlepším střelcem soutěže. Ridera se již už k ničemu příliš neměla a svěřenci Václava Varaďi tak vysoko deklasovali domácí Vítkovice.